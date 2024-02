La noioteca”, aperta dal 6 febbraio 2024 alle ore 14.30 in Via G. Matteotti 194: un luogo che offre attività inusuali, legate al mondo della cantautrice.

Angelina Mango è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia”. Per lei è un debutto assoluto sul palco del Teatro Ariston. Il brano (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music Italy) è scritto da Angelina Mango con Madame e composto dalle due cantautrici insieme a Dardust, che ne cura anche la produzione con E.D.D. Una cumbia messicana contemporanea in cui la cantautrice gioca con i contrasti: a partire dal ritmo incalzante ed energico su cui la sua voce si muove in apparente contrapposizione con il titolo.

A Sanremo 2024 La noia di Angelina Mango si trasforma in un’occasione per scoprire cose nuove. Durante il Festival la noia non sarà solo uno stato d’animo, ma una vera e propria moneta di scambio. “La noia è tempo e ne rivendico il valore. – ha raccontato Angelina – È tempo che potenzialmente abbiamo a disposizione per noi stessi, in cui possiamo fare cose che piacciono, scoprire cose nuove.”

Cos’è la Noioteca di Angelina Mango

Per questo, in centro città a Sanremo, nasce “La noioteca”, aperta da domani alle ore 14.30 in Via G. Matteotti 194: un luogo che offre attività inusuali, legate al mondo della cantautrice, da sperimentare investendo la propria “noia”. La noioteca sarà aperta dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12 e dalle ore 14.30 alle ore 19 con ingressi fino ad esaurimento capienza.

Un listino atipico accoglie, infatti, gli avventori all’ingresso, il “prezzo” per scoprire le attività all’interno si misura nei minuti di noia che ognuno è disposto ad investire, ed ecco allora che dai pochi minuti richiesti per un passaggio al photobooth tra rimandi al brano sanremese e meme originali o per scoprire cosa ci riserva il futuro rompendo biscotti della fortuna ironici, si arriva a investimenti più lunghi per tutorial sulla Noia, make up e acconciature ispirati all’immaginario di Angelina. E ancora dai tatuaggi temporanei che raccontano di una passione della giovane cantautrice, ai mandala, origami, e tante altre attività ispirate al testo de La noia, per scoprirne il significato e i tanti risvolti.