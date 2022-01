La mia storia tra le dita è il singolo di debutto di Gianluca Grignani, contenuto nell’album Destinazione Paradiso, pubblicato nel 1995, in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Grignani presentò La mia storia tra le dita a Sanremo Giovani 1994. Grazie alla canzone, il cantautore riuscì a qualificarsi per la 45esima edizione della kermesse sanremese.

Grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani, inoltre, La mia storia tra le dita ottenne un successo immediato: il brano entrò in rotazione nelle principali emittenti radiofoniche così come il video che iniziò ad essere trasmesso sui vari canali musicali.

Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita: autori e significato canzone

La canzone è firmata da Grignani, sia per quanto riguarda il testo che le musiche.

In questo brano, Grignani canta la fine di una storia d’amore, con lei che sceglie di lasciarlo e andarsene. Il protagonista della canzone, però, ha difficoltà nel lasciarla andare, chiedendole di restare con lui in quanto teme la solitudine. Lei gli promette un’amicizia ma lui non vuole sentirne parlare. Nel ritornello, il protagonista del brano ammette di fare il duro solamente come forma di protezione e chiede il perdono della persona amata. Perdono che, però, non arriverà.

La mia storia tra le dita: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita: testo canzone

Sai penso che

Non sia stato inutile

Stare insieme a te

Ok, te ne vai

Decisione discutibile

Ma sì, lo so, lo sai

Almeno resta qui per questa sera

Ma no che non ci provo, stai sicura

Può darsi già mi senta troppo solo

Perché conosco quel sorriso

Di chi ha già deciso

Quel sorriso già una volta

Mi ha aperto il paradiso.

Si dice che

Per ogni uomo

C’è un’altra come te

E al posto mio

Quindi tu troverai qualcun altro

Uguale no, non credo io

Ma questa volta abbassi gli occhi e dici

Noi resteremo sempre buoni amici

Ma quali buoni amici maledetti

Io un amico lo perdono

Mentre a te ti amo

Può sembrarti anche banale

Ma è un istinto naturale.

E c’è una cosa che io non ti ho detto mai

I miei problemi senza te si chiaman guai

Ed per questo che mi vedi fare il duro

In mezzo al mondo

Per sentirmi più sicuro

E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato

Ricorda a volte un uomo

Va anche perdonato

E invece tu

Tu non mi lasci via d’uscita

E te ne vai con la mia storia fra le dita.

Ora che fai

Cerchi una scusa

Se vuoi andare vai

Tanto di me

Non ti devi preoccupare

Me la saprò cavare

Stasera scriverò una canzone

Per soffocare dentro un’esplosione

Senza pensare troppo alle parole

Parlerò di quel sorriso

Di chi ha già deciso

Quel sorriso che una volta

Mi ha aperto il paradiso.

E c’è una cosa che io non ti ho detto mai

I miei problemi senza te si chiaman guai

Ed per questo che mi vedi fare il duro

In mezzo al mondo

Per sentirmi più sicuro

E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato

Ricorda a volte un uomo

Va anche perdonato

E invece tu

Tu non mi lasci via d’uscita

E te ne vai con la mia storia fra le dita.

La mia storia tra le dita: video ufficiale

Nello storico video di La mia storia tra le dita, vediamo Grignani riprendersi da solo con la telecamera, all’interno di una stanza, mentre scrive e canta la canzone e mentre suona diversi strumenti come la chitarra, il basso e la batteria. Nel finale del video, vediamo il cantante lasciare una VHS con la registrazione sotto la finestra di un’abitazione.