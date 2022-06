La Famiglia, Rhove feat. 8blevrai, Kassimi, Yunes LaGrintaa, Sisco, Néza, Nabi: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘La Famiglia’, il nuovo singolo di Rhove feat. 8blevrai, Kassimi, Yunes LaGrintaa, Sisco, Néza, Nabi. Il brano, contenuto nell’Ep, ‘La Provinciale’, uscito lo scorso 8 giugno 2022, è finito in tendenza su Youtube Italia.

Testi canzoni LAPROVINCE #2, Rhove: testo, video, significato della canzone

Una delle giovani leve della scena rap più promettenti per un brano che, ancora una volta, illustra, in maniera schietta e sincera, uno spaccato della nostra società.

Ragazzi apposto e umili prima di essere forti in quello che fanno, ci vuole più Unione e spero questo sia da esempio.

Ecco il testo di ‘La Famiglia’:

Ah ah

Ah ah

Eh, ah,

wesh la fami

La mafia, l’Italie

Petit sotto i palazzi

neri come le Audi, allez

È mon gars la sola famiglia

E allez, è mon gars la sola famiglia

Wesh, la famiglia

Torino, la famiglia

Milano, la famiglia

Via Padov, la famiglia

Wesh, la famiglia

Zona, la famiglia

Milano è la famiglia

Torino è la famiglia

Oh mama, ho visto Maradona

E l’ho venduta pure in zona

Mafia del Brenta o Sinaloa

Gioco d’azzardo, è roba buona

Dentro al business come Il Padrino,

un po’ Tarantino, Le Iene

Faccio ‘pow pow pow’ per il bottino,

Romanzo Cri’, Libanese

Come la Magliana

Perché lo Stato non ci sfama,

come Che Guevara

Vittoria o morte per la grana,

Cresciuto così, malamente,

È la strada che parla,

quella vrai

Frere, ça va? Tutto bene?

Sì, tutto a posto,

ho guadagnato il mese,

Oggi li conto, scusa carabiniere,

Ma mi hanno assolto,

se vuoi t’offro da bere,

Sto giù nel blocco

Nato in Marocco

Moto Ninja, sì, nel blocco

Se lo sai sono diciotto

La police, trenta nel blocco

Eh trenta nel blocco,

la sese ci fa le foto

Oh gardez la street, mon photo

Regolé, la plata o plomo, eh-eh

La plata o plomo, oh, ma beh

sto chiuso in studio coi miei fréres

Se bevo tanto penso a te

Se ora corro troppo un po’

Wesh

Fumo la notte solo qualità

Quella verde gira nel barrio

Sono quelli che segue la mada’

Carati in bocca ma

sono quelli che la rivendono

Da Rho

sperando la liberté

Corro veloce, numero sette

Na na na na na

Na na na

Wesh, la famiglia

Torino, la famiglia

Milano, la famiglia

Via Padov, la famiglia

Wesh, la famiglia

Zona, la famiglia

Milano è la famiglia

Torino è la famiglia

Eh, R-H-O-V-E

Rho, enfant, la mula gaé

Levo il passamontagna e

Je suis Rhove

Coute, coute, pa pam pam pam

Coute, coute, pa pam pam pam

Rho è la zona,

Torino, Barriera, Legnano

Occhiali Carrera, tamarro-ro

Lei non ci voleva, fancxlo

adesso ho un disco di platino, ah ah

Orgogliosa la milf, ah ah

In zona, sì, ora c’è la felicità

Eh, la famiglia

Italy in France come Verratti

Vengo da veni metri quadri, eh

Via Padova nel biz

Sisco è la voce

Tu tu le mitralleittes

Tu tu tu tu tu le mitralleittes

Uoh, uoh

Piego in curva come Valentino

La borsa Vuitton e Valentino

Due euro in due insieme al poto

Uoh uoh, eh eh

Merci la zone,

Via Padova e Rho co-come delle jungle

Eh, ah, wesh la fami

La mafia, l’Italie

Petit sotto i palazzi neri

come le Audi, allez

È mon gars la sola famiglia

E allez, è mon gars la sola famiglia, ah

Wesh, la famiglia

Torino, la famiglia

Milano, la famiglia

Via Padov, la famiglia

Wesh, la famiglia

Zona, la famiglia

Milano è la famiglia

Torino è la famiglia

Vende le plaquette,

cresciuto in questo barrio

Vede i grandi

e infatti si è sporcato, chico, eh

Già anni fa ho fatto cose

e non dico il perché

Attirava tutto ciò che è proibito

Vogliono la parte, han chiuso porte

Ero da parte, mi han reso forte

Mon gars, mi hanno reso forte, eh-eh

Tic tac, il tempo non aspetta

Tic toc, uno sbirro che entra

Zig zag per le vie del centro

Vogliono la mia fetta,

Vogliono la mia fetta,

era tutto veloce, crescevi in fretta

Fatto i primi furti, prima bicicletta

La prima pesa, ho fatto soldi in fretta

Dormivo fuori casa, avevo coca nella tasca

Papà vive lontano, ci siamo fatti la gara

Dormivo fuori casa, avevo, nella tasca

Papà vive lontano, ci siamo fatti la gara

Voglio un contratto, soldi per pagare l’affitto

Ho passato tutta la mia vita

a cercare di cambiare vita, eh eh

Cambiare vita, bebé

Cambiare vita, bebé

Survette e AMG,

possono limitarci

…. vorrebbero farci

Servono i soldi, vendevo grammi

Trattaci bene o siamo bastardi

Sprecato anni, vendevo droga

Akha, figlio di pxxtana

Braquage, Alex è morto per strada

Sapranno chi siamo, inshallah

Wesh, la famiglia

Torino, la famiglia

Milano, la famiglia

e Padov, la famiglia

Wesh, la famiglia

Zona, la famiglia

Milano è la famiglia

Torino è la famiglia.