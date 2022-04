La colpa al vento, Willie Peyote: testo, video e significato della canzone

E’ disponibile da venerdì 22 aprile in radio e in tutti gli store digitali “La colpa al vento”, il nuovo singolo di Willie Peyote che anticipa l’uscita di ‘Pornostalgia’ (Virgin Records/Universal Music Italia), prevista per venerdì 6 maggio 2022.

La colpa al vento è un brano che racconta della sensazione di aver perso un’occasione, come se fosse un biglietto della lotteria che ti è volato via, e invece di dare la colpa a te stesso, che ti sei fatto scivolare quell’occasione dalle mani perché non la tenevi abbastanza stretta, dai la colpa al vento. È un brano che nasce da un racconto personale ma che come sempre racconta un sentimento comune a tanti.

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto, il video della canzone.

E tu mi dici che se è già

tutto finito non è mai nato

E mi cancelli da tutto

Bandiera a mezz’asta in ammainato

In segno di lutto

Quando ti ho vista quella luce mi ha abbagliato

C’ho pure creduto ma era sbagliato

E abbiamo abbaiato ed è già un fallimento

Resto sdraiato qui sul pavimento

Perché al momento non riesco a pensare

Meglio cambiare argomento,

tu vuoi prendere e andare

Lo sai che l’inquinamento in Cina mica è normale

Spero che il riscaldamento globale

Sciolga il tuo ghiaccio nel mare

Era il nostro biglietto della lotteria

E con un soffio ti è volato via

Sfugge di mano tipo emorragia

“Dottorе lo stiamo perdendo”

Era un biglietto dеlla lotteria

E con un soffio ti è volato via

E ora vuoi dire che la colpa è mia

Come se potessi dare la colpa al vento

Come se potessi dare la colpa al vento

Non sapremo mai se avremo vinto o perso tempo

Come se potessi dare la colpa al vento

E ora mi dici che vai via, non ci riesci

Questa città è anche un po’ mia se ci pensi

Anche se non l’uncino del vivaio

Mi sentivo a casa come Di Vaio

Troppo in fretta, ne ho persi un paio

La spiaggia perfetta, l’oceano a febbraio

Tre mesi stai dall’altra parte del mondo

Lì è notte qui giorno ma uguale non dormo

Riaprire l’argomento è un’autopsia

Ad ogni complimento ho l’allergia

Non so se sei mai stata dalla mia

Un tarlo poi diventa malattia

Siam passati da telepatia

A non sentirci come in galleria

L’utopia che quel biglietto fosse vincente

Resteremo col dubbio per sempre

Era il nostro biglietto della lotteria

E con un soffio ti è volato via

Sfugge di mano tipo emorragia

“Dottore lo stiamo perdendo”

Era un biglietto della lotteria

E con un soffio ti è volato via

E ora vuoi dire che la colpa è mia

Come se potessi dare la colpa al vento

Come se potessi dare la colpa al vento

Non sapremo mai se avremo vinto o perso tempo

Come se potessi dare la colpa al vento

Era un biglietto della lotteria

E con un soffio ti è volato via

Sfugge di mano tipo emorragia

Era un biglietto della lotteria

E con un soffio ti è volato via

E ora vuoi dire che la colpa è mia

La colpa è mia, la colpa è mia

Come se potessi dare la colpa al vento

Era il nostro biglietto della lotteria

E con un soffio ti è volato via

Sfugge di mano tipo emorragia

“Dottore lo stiamo perdendo”

Era un biglietto della lotteria

E con un soffio ti è volato via

E ora vuoi dire che la colpa è mia

Come se potessi dare la colpa al vento

Come se potessi dare la colpa al vento

Non sapremo mai se avremo vinto o perso tempo

Come se potessi dare la colpa al vento