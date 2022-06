La Certa, Caparezza: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘La Certa’, il nuovo singolo di Caparezza, ultimo estratto dall’album ‘Exuvia’ che celebra la morte e la sua ineluttabilità.

E’ lo stesso cantautore pugliese a spiegare il significato del brano:

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video della canzone.

Ecco il testo di ‘La Certa’:

Smettila di mandarmi fiori

Tanto mi azzanneresti come i cani fuori

Piuttosto leggimi dentro come i grandi tomi

Perché la vita è un lampo e tu ci arriverai in ritardo

Come fanno i tuoni

Io sono il tuo futuro, chiama i testimoni

Non puoi mandare i piani in fumo come gli estintori

Vengo a riportarti coi piedi per terra

Anche se voli così alto che calpesti i droni

Sono leale se ti chiamo ‘vita mia’

Quando stai male sono la tua litania

Ma quando il male passa divento una tassa, una tirannia

Spinta nella massa che mi tira via

Mi vedi come la cattiva, la tenebra, la maldita, la Dea che fa la bandita

Ma voglio solo schiodarti dalla panchina

Voglio vederti giocare la tua partita

Ringraziami

Che se fossi svanita come una dedica incisa nella battigia

Avresti l’anima spenta, l’anima grigia

Come la cenere di una cicca nella lattina

Ho dato io il tuo senso a tutto

E sono vera e senza trucco

Anche se non lo ammetti è a me che va il pensiero

Più che al cielo del Nabucco

Guarda avanti, non voltarti, rubami il tempo possibile

Pensami, non cercarmi. Pensami, non cercarmi

Cambia piani, cambia legami

Hai mai visto niente di simile?

Pensami, non cercarmi, Pensami, non cercarmi

Altro giro di lancetta, io matura, io l’acerba

Mi hanno dato tanti appellativi

Ma tu chiamami La Certa

Non chiamarmi prostituta

Perché tutti giacciono con me

Da chi va nei posti in tuta

A chi ha diamanti nei collier

Quando arrivo così nuda

Abbassi gli occhi Texas Hold ‘em

Mai nessuno mi rifiuta

Se punto il dito come Uncle Sam

Prima che l’uscio si chiuda

Voglio che tu viva la tua vita proprio come se ne avessi una

Ogni trama è tessitura

Vorresti dimenticarmi ma tutto parla di me

Che sono l’unica realtà evidente

Ti immagini non ci fossi?

Di sicuro non avresti combinato la metà di niente!

Sono anni che ti sprono a dare il meglio

Ma tu vivi nelle ombre degli inganni

Forse quando partiremo sarai vecchio

Con le tue valigie colme di rimpianti

Non puoi comprarmi

Nemmeno con tutti gli ori dei Nibelunghi

Di sicuro sarai mio, sì, puoi contarci

Quel giorno sarai migliore quasi per tutti

Guarda avanti, non voltarti, rubami il tempo possibile

Pensami, non cercarmi

Pensami, non cercarmi

Cambia piani, cambia legami

Hai mai visto niente di simile?

Pensami, non cercarmi

Pensami, non cercarmi

Guarda avanti, non voltarti, rubami il tempo possibile

Pensami, non cercarmi

Pensami, non cercarmi

Cambia piani, cambia legami

Hai mai visto niente di simile?

Pensami, non cercarmi

Pensami, non cercarmi

Altro giro di lancetta

Io matura, io l’acerba

Mi hanno dato tanti appellativi

Ma tu chiamami La Certa.