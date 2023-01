Kool Kids è un brano dei Maneskin tratto dal loro ultimo album, Rush!, disponibile dal 20 gennaio 2023. Qui sotto potete leggere testo, traduzione e ascoltare la canzone.

Maneskin, Kool Kids, Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire potete ascoltare, in streaming, Kool Kids dei Maneskin, brano tratto dall’album “Rush!”.

Cliccando qui, invece, il lyrics video.

Nel pezzo, c’è un riferimento a quanto avvenuto all’Eurovison Song Contest 2021. Il cantante del gruppo era stato effettivamente accusato di aver fatto uso di droghe durante la serata finale:

“L’abbiamo scritta subito dopo l’Eurovision su tutti coloro che ci hanno criticato e tutte le polemiche che ne sono seguite. Facciamo solo musica e questo disco mostra la nostra diversità – non può essere catalogato o etichettato”

Parla di come siano etichettato i bravi ragazzi e di come, loro, invece, vogliano semplicemente essere loro stessi.

Maneskin, Kool Kids, Testo canzone

Cool kids, they do not use floss

Marry me in the countryside

Honestly, I don’t give a fuck

I’m addicted to rock and roll, yeah

Bleah

Beers up, drinks up, make a toast for me

I am scum, real scum, but I’m good at this (I’m good)

We’re not punk, we’re not pop, we’re just music freaks

Spent two months in UK, but I don’t drink gin

Check my origins, mate

But cool kids, they do not use drugs (They do not)

Only weed ‘cause it’s not that strong

I’m a bitch and I have much fun (I have much fun)

And I like doing things I love, yeah

‘Cause I love that

I fucking love that

Cool kids, cool kids

Cool kids, we are cool kids

Cool kids, cool kids

Cool kids only fuck cool kids

But cool kids they do not vomit

Or at least not in front of Vic (Bitch)

I know you think she’s a hot chick

(You fucking pig)

But I’m sorry, she prefers hot chicks (Sorry)

Cool kids, cool kids

Cool kids, we are cool kids

Cool kids, cool kids (What, what)

Cool kids only fuck cool kids

But cool kids, they are not as cool as us

I talk shit ‘cause he makes me laugh

And you keep asking me about it

But my lyrics are all made up, yeah

Cool kids, cool kids

Cool kids, we are cool kids

Cool kids, cool kids (What, what)

Cool kids only fuck cool kids

But cool kids, they do not like rock

They only listen to trap and pop (Justin Bieber)

And everybody knows that rock and roll is shit

But I don’t give a fuck about being a cool kid

Cool kids, cool kids (Cool kids, cool kids)

Cool kids, we are cool kids

Cool kids, cool kids (What, what) (Cool kids, cool kids)

Cool kids only fuck cool kids

Cool kids

Cool kids

Eat my shit

Maneskin, Kool Kids, Traduzione canzone

Bravi ragazzi, non usano il filo interdentale

Sposami in campagna

Onestamente, non me ne frega un cazzo

Sono dipendente dal rock and roll, sì

Candeggina

Fatti una birra, bevi, fai un brindisi per me

Sono feccia, vera feccia, ma sono bravo in questo (sono bravo)

Non siamo punk, non siamo pop, siamo solo fanatici della musica

Ho passato due mesi nel Regno Unito, ma non bevo gin

Controlla le mie origini, amico

Ma ragazzi fantastici, non usano droghe (non lo fanno)

Solo erba perché non è così forte

Sono una stronza e mi diverto molto (mi diverto molto)

E mi piace fare le cose che amo, sì

Perché lo adoro

Lo adoro, cazz0

Ragazzi fantastici, ragazzi fantastici

Ragazzi fantastici, noi siamo ragazzi fantastici

Ragazzi fantastici, ragazzi fantastici

I ragazzi fighi scopano solo ragazzi fighi

Ma i ragazzi fantastici non vomitano

O almeno non di fronte a Vic (str*n*a)

So che pensi che sia una bella ragazza

(F0ttut0 maiale)

Ma mi dispiace, preferisce le ragazze calde (scusa)

Ragazzi fantastici, ragazzi fantastici

Ragazzi fantastici, noi siamo ragazzi fantastici

Ragazzi fantastici, ragazzi fantastici (Cosa, cosa)

I ragazzi fighi scopano solo ragazzi fighi

Ma i ragazzi fighi, non sono fighi come noi

Dico cazzate perché mi fa ridere

E tu continui a chiedermelo

Ma i miei testi sono tutti inventati, sì

Ragazzi fantastici, ragazzi fantastici

Ragazzi fantastici, noi siamo ragazzi fantastici

Ragazzi fantastici, ragazzi fantastici (Cosa, cosa)

I ragazzi fighi sc0pano solo ragazzi fighi

Ma i ragazzi fighi, a loro non piace il rock

Ascoltano solo trap e pop (Justin Bieber)

E tutti sanno che il rock and roll fa schifo

Ma non me ne frega un cazz0 di essere un bravo ragazzo

Ragazzi fantastici, ragazzi fantastici (Ragazzi fantastici, ragazzi fantastici)

Ragazzi fantastici, noi siamo ragazzi fantastici

Ragazzi fantastici, ragazzi fantastici (Cosa, cosa) (Ragazzi fantastici, ragazzi fantastici)

I ragazzi fighi scopano solo ragazzi fighi

Ragazzi fantastici

Ragazzi fantastici

Mangia la mia m*rda