“Knock on Wood” è una canzone uscita nel 1966, scritta da Eddie Floyd e Steve Cropper, originariamente eseguita da Floyd. Il pezzo è stato poi interpretato da artisti successivi, in particolare Amii Stewart nel 1979. La versione disco di Stewart è quella che ha avuto più successo nelle classifiche internazionali. A seguire potete leggere testo, traduzione e significato del brano.

Amii Stewart, Knock on wood, Testo canzone

I don’t want to lose you

This good thing, that I got

‘Cause if I do, I will surely

Surely lose a lot

‘Cause your love, is better

Than any love I know

It’s like thunder, lightning

The way you love me is frightening

Oh you better knock, knock

On wood, baby

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh baby

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

I’m not superstitious, about ya

But I can’t take no chance

You got me spinnin’ baby

You know that I’m in a trance

‘Cause your love, is better

Than any love I know

It’s like thunder, lightning

The way you love me is frightenin’

Oh you better knock, knock, knock

On wood, baby

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh baby

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh baby

It’s no secret, about it

‘Cause with his lovin’ touch

He sees to it

That I get enough

Feel his touch, all over

You know it means so much

It’s like thunder, first then lightnin’

The way you love me is frightenin’

You better knock, knock, knock

On wood, baby

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh baby

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Amii Stewart, Knock on wood, Traduzione canzone

Non voglio perderti

Questa cosa buona, che ho

Perché se lo faccio, lo farò sicuramente

Sicuramente perderò molto

Perché il tuo amore è migliore

Di qualsiasi amore che conosco

È come un tuono, un fulmine

Il modo in cui mi ami è spaventoso

Oh faresti meglio a toccare, toccare

ferro, baby

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh piccola

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Non sono superstizioso, su di te

Ma non posso sopportare la fortuna

Mi hai fatto girare piccola

Sai che sono in trance

Perché il tuo amore è migliore

Di qualsiasi amore che conosco

È come un tuono, un fulmine

Il modo in cui mi ami è spaventoso

Oh faresti meglio a toccare, toccare, toccare

ferro, baby

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh piccola

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Oh piccola

Non è un segreto, a questo proposito

Perché con il suo tocco d’amore

Ci pensa lui

Che ne ho abbastanza

Senti il ​​suo tocco, dappertutto

Sai che significa così tanto

È come un tuono, prima poi un fulmine

Il modo in cui mi ami è spaventoso

Faresti meglio a toccare, toccare, toccare

Ferro, baby

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh baby

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh