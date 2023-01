Una stalker di Kelly Clarkson è stata arrestata dopo 12 violazioni di un ordine restrittivo. Huguette Nicole Young sarebbe stata fermata mercoledì sera davanti alla casa della Clarkson, nella San Fernando Valley. Kelly ha già ottenuto un ordine restrittivo temporaneo contro di lei e anche uno permanente, ma la donna ha violato i termini degli ordini restrittivi per ben 12 volte. La notizia è stata diffusa dal sito Tmz.

La security ha notato e visto la donna vagare intorno alla proprietà della popstar e ha poi allertato la polizia. Dopo la telefonata al 911, gli agenti sono arrivati e hanno arrestato la donna.

Ma qualcosa di particolarmente strano e bizzarro è legato alla presenza della Young davanti all’abitazione di Kelly Clarkson. La donna si è presentata più volte esattamente alle 20:59. Finora non c’è alcuna spiegazione per il tempo o il significato che rappresenti per lei.

Da anni la stalker starebbe seguendo la Clarkson. Prima l’avrebbe rintracciata nella sua casa a Nashville e successivamente l’ha seguita fino a Los Angeles. Certe volete lascerebbe anche doni e regali davanti all’abitazione della cantante.

Fonti molto vicine alla Clarkson hanno raccontato a TMZ che la donna sarebbe così preoccupata da aver deciso di non permettere ai suoi figli di uscire dal cancello di notte.

Kelly si è presentata, su zoom all’inizio di questo mese con il suo avvocato, Ed McPherson, per l’udienza sull’ordine restrittivo permanente e. durante l’incontro, avrebbe raccontato le sue paure e i suoi timori per questa donna, che non sarebbe intenzionata a fermarsi nonostante gli ordini restrittivi nei suoi confronti.

