L’inizio non è stato dei migliori, per usare un eufemismo. Il ritorno di Katy Perry dopo l’insuccesso del suo ultimo disco “Smile” era stato annunciato nelle scorse settimane con l’uscita del brano “Woman’s World“, primo singolo della nuova era discografica. Ma il video e la canzone non hanno convinto né la critica né i fan. Il risultato è stato deludente sotto molti punti di vista e le classifiche hanno dimostrato lo scarso appeal del pezzo. In attesa del nuovo album, “143”, urge correre ai ripari e così la cantante è pronta a tentare di recuperare con una seconda canzone, “Lifetimes“.

“LIFETIMES AUGUST 9 SONG + VIDEO PRE-SAVE NOW KATY.TO/LIFETIMES”

Questa la scritta apparsa sui social per una canzone che è stata ispirata dalla figlia Daisy, sua e del fidanzato Orlando Bloom, che compirà quattro anni il 20 agosto. Qui sotto un breve teaser del singolo:

Lifetimes arriva a distanza di meno di un mese dopo che il suo singolo di ritorno Woman’s World non è riuscito a impressionare i fan.

Il post su Lifetimes ha finora raccolto oltre 165.000 Mi piace, poiché i fan sono ansiosi di vedere l’artista musicale riprendersi dal primo singolo poco brillante del progetto.

Sicuramente, dal primo (breve) ascolto, “Lifetimes” sembra più efficace e accattivante del primo singolo.

Come è nata Lifetimes

Katy Perry ha rivelato come è nato il pezzo:

“Lifetimes è una canzone che ho scritto ispirandomi a mia figlia. Ovviamente, le dico “Ti amo” prima che vada a letto ogni sera, ma ho iniziato a dirle “Mi troverai in ogni vita?” e lei dice “Sì”.

La cantautrice ha condiviso un altro aneddoto:

“La cosa più dolce è che quest’estate siamo stati in giro per tutta l’Europa e siamo stati in un sacco di spiagge e ho comprato una grande pila di monete d’oro di cioccolato, e quando costruiamo castelli di sabbia le nascondo mentre lei scava e le trova, quindi adora trovare monete di cioccolato. Così l’altro giorno ho detto “Mi troverai in ogni vita?” e lei ha detto “Sì e troveremo insieme monete di cioccolato!””

Sul titolo del disco, 143, ha spiegato:

“Questi sono i miei numeri angelici. Sono quelli che vedo quando ho bisogno di una guida o di una conferma, o semplicemente della sicurezza di essere nel posto giusto al momento giusto”

Lifetimes sarà disponibile dal 9 agosto, l’album uscirà il 20 settembre.