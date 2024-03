Ultima edizione di Katy Perry nel ruolo di giudice ad American Idol. La cantante, il mese scorso, ha annunciato l’abbandono del talent show durante un’apparizione al “Jimmy Kimmel Live”. È una grande notizia per i fan di American Idol e, a quanto pare, anche per i colleghi giudici Luke Bryan e Lionel Richie. Tutto è nato quando il conduttore ha domandato alla Perry per quanto tempo avrebbe potuto continuare con la competizione di canto. Il trio di giudici iniziali era composto da Simon Cowell, Paula Abdul e Randy Jackson ed è rimasto tale e quale per sette stagioni. Hanno poi accolto Kara DioGuardi per la stagione 8 come quarto giudice e poi le cose sono cambiate negli anni, con nuovi ingressi e uscite.

Dopo aver tergiversato un po’ nella risposta, la cantante ha poi concluso il discorso dicendo: “”Quindi penso che questa sarà probabilmente la mia ultima stagione ad Idol. Amo così tanto quel programma. Mi ha connesso con il cuore dell’America. Ma ho bisogno di sentire quel battito al mio ritmo”

Pulse è il titolo del nuovo singolo di Katy Perry?

Nel pronunciare la parola “Pulse” ha rimarcato molto l’accento, dando adito ad un possibile spoiler sul titolo del suo nuovo singolo. Suggestioni che sono rimbalzata anche via social. Ma è ancora presto per avere una conferma ufficiale.

Kimmel ha poi chiesto cosa pensassero Richie e Bryan del grande cambiamento, al che Perry ha risposto: “Lo scopriranno stasera! Sanno che ho alcune cose in programma per quest’anno. Sarà un anno molto emozionante… per tutte le ragazze popstar. Sono in studio da un po’” E ha aggiunto:

“Voglio andare a vedere il mondo e magari portare nuova musica”

Ci sono nuovi progetti in vista per la cantante e sicuramente il tempo impiegato come giudice ad American Idol le impedirebbe la giusta attenzione e concentrazione sull’atteso ritorno (con un nuovo disco e una serie di concerti).

Il nuovo singolo presentato ad American Idol 2024?

In queste ore si rincorrono voci di un possibile comeback proprio durante la sua presenza ad American Idol come giudice. In base alla programmazione attuale, l’ultima puntata andrà in onda il 14 aprile. E quale migliore occasione se non quella per presentare il suo ritorno alla musica con un nuovo singolo? Il modo più efficace per arrivare a milioni di persone…