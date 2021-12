Parte questa sera la residenza di Katy Perry a Las Vegas. La cantante sarà impegnata in una serie di concerti fino a marzo 2022 al Resorts World Theatre.

Condividendo un video mentre mette insieme l’elenco scritto a mano, Katy ha scritto su Instagram:

“DOMANI puoi venire ufficialmente a PERRY PLAYLAND. Dove potrai presenziare e cantare insieme tante delle tue canzoni preferite! #PLAY(sic)”

Non mancano, ovviamente, i più grandi successi della sua carriera, da “I Kissed A Girl” a “Firework”. Recentemente ha ammesso di amare il modo in cui il suo nuovo show le consentirà di essere “artista” e anche madre per sua figlia di 16 mesi, Daisy Dove, avuta con il fidanzato Orlando Bloom.

“Volevo davvero essere in grado di trovare più equilibrio – avere un bambino e portarla all’asilo – ma anche essere artistica e giocare con quell’energia. Orlando e io abbiamo appena fatto un’escursione con nostra figlia. Siamo andati a vedere alcune anatre e tartarughe perché è così importante per me avere quei momenti ogni singolo giorno, specialmente quando lavoro dalle 14:00 alle 21:00”.

Sulla sua residenza, Katy Perry ha anticipato:

“Mi piacerebbe portare una festa visiva, e questo è un film ambientato negli anni ’60, ‘Tesoro, mi sono ristretto i ragazzi’ … sui funghi. È una festa da ballo in tutto e per tutto, ma miro anche a renderlo uno spettacolo a cui chiunque può venire, dai sei agli 80 anni, e ne sono davvero orgogliosa”

Curiosi di sapere la scaletta esatta? Eccola qui sotto, a seguire (sebbene manchi quella meraviglia di Unconditionally):

1. ‘ET’

2. ‘Chained to the Rhythm‘

3. ‘Dark Horse’

4. ‘Its Not The End of The World’

5. ‘California Gurls’

6. ‘Hot N’ Cold’/ ‘Last Friday Night’

7. ‘Waking Up in Vegas’

8. ‘Bon Appetit’

9. ‘Daisies’

10. ‘I Kissed A Girl’

11. ‘Lost’ / ‘Part of Me’ / ‘Wide Awake’

12. ‘Swish Swish’

13. ‘When I’m Gone’ / ‘Walking On Air!’

14. ‘Never Really Over’

15. ‘Teenage Dream’

16. ‘Smile’

17. ‘Roar’

18. ‘Greatest Love Of All’

19. ‘Firework’