Katy Perry sta per tornare? Secondo le ultime indiscrezioni, manca poco al comeback atteso della popstar.

A lanciare la notizia è stato il The Sun che ha rivelato, in base ai rumors ottenuti da persone molto vicine alla cantante, l’intenzione di rilasciare il nuovo singolo entro la fine del mese di maggio 2022:

“Katy è stata esausta. Non solo è tornata ad American Idol e ha fatto il suo spettacolo a Las Vegas, ma è stata costantemente in studio di registrazione”

I dettagli, poi, parlano proprio di tempistiche imminenti:

“Il suo nuovo album è quasi pronto per la pubblicazione e il singolo principale ha entusiasmato i capi dell’etichetta discografica. È davvero un ritorno alle sue origini dance-pop, con il sound alla Teenage Dream. Il piano prevede che il singolo principale esca entro la fine del prossimo mese”

Un ritorno che potrebbe riportare Katy Perry ai vertici delle classifiche dopo il flop del suo ultimo disco, Smile. Sicuramente l’era “Teenage Dream” è stata una miniera d’oro per la cantante che ha venduto milioni di copie grazie all’album e ai singoli estratti. Sempre in base alle anticipazioni, dopo il pezzo rilasciato, i piani prevedono la pubblicazione del sesto disco nell’estate, probabilmente nel mese di luglio.

Smile è uscito il 28 agosto 2020 dopo una serie di buzz single anticipati nei mesi precedenti. Dopo “Never Really Over” (datato maggio 2019) è stata poi la volta di “Harleys in Hawaii” (a ottobre dello stesso anno) e “Daisies”, rilasciato a maggio 2020. Poche settimane prima del disco, la cantante ha pubblicato la titletrack Smile. Successivamente, per promuovere il progetti, furono realizzati video musicali con animazioni ad hoc. Nonostante ciò, l’album fu un insuccesso. In America crollò nelle classifiche dopo il tiepido debutto in quinta posizione. In Italia toccò il decimo posto della chart Fimi. In Uk, il disco arrivò al quinto gradino ma nessun singolo riuscì a risollevare le sorti del progetto.

Ma, a quanto pare, la rivincita di Katy Perry è pronta per maggio 2022…