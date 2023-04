Karma è il brano che vede la collaborazione tra Mambolosco e Rondodasosa, uscito venerdì 21 aprile 2023. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Karma, Ascolta la canzone, significato e visual video

Cliccando qui potete ascoltare il brano e vedere il visual video della canzone.

Il brano parla di fare attenzione a chi ci circonda, se lo fa per affetto p per un tornaconto. “Tanto io so di aver fatto del bene e tutto ritorna” racconta, avvertendo di come il karma non faccia sconti a nessuno (“Che tutto ritorna, è un ciclo che si chiama karma, Ti tornerà tutto il doppio”).

Mambolosco feat. Rondodasosa, Karma, Testo della canzone

E giuro, la strada è più calda di un fottuto forno

È più sporca di un fottuto p0rno

Hai creato un impero e per raderlo al suolo

Basta un fottuto giorno

Attento a chi ti tieni intorno

E chi lo fa perché ti vuole bene

Invece chi lo fa per un ritorno

E chi lo fa solo perché gli conviene

Mo sai quanto me ne, ah

Tanto io so di aver fatto del bene e tutto ritorna

Attento alla tua bitch che hai le corna

Che tutto ritorna, è un ciclo che si chiama karma

Ti tornerà tutto il doppio, bitch (All right), ti tornerà tutto con calma

Ho fatto del male, mi è tornato indietro (Ah-ah), but don’t give a fuck, man

Queste hoes sono tutte uguali, appena possono fanno le snake, damn (All right)

Ho più nemici che amici, SSG, nobody safe (Nobody safe)

Running up per i money, devo mantenere la mia gang (Gang-gang)

Sto fumando, guardo gli skyline, sta bruciando il mio Backwood (Oh-oh)

So che questi sono mad, non possono starmi dietro (Yeah-yeah)

Siamo armati fino ai denti, siam sospetti su un mezzo nero

Non mi servono dei complimenti per alzare il mio ego

Dentro al club giochiamo a dadi (A dadi), ti prendo mentre fai runnin’ (Run)

Fossi in te, non farei lackin’ (Lackin’), sono in fashion, indosso Lanvin (Ah-ah)

Nessuno ci ha mai aiutati e qua l’odio è sempre gratis (Yeah)

La mia thot si veste Marni, double cup, non voglio drammi

Tornerà tutto come il karma, karma, karma, karma

Tornerà tutto come il karma, karma, karma, karma

Tornerà tutto come il karma, karma, karma, karma

Tornerà tutto come il karma, karma, karma, karma

E giuro, la strada è più calda di un fottuto forno

È più sporca di un fottuto p0rno

Hai creato un impero e per raderlo al suolo

Basta un fottuto giorno

Attento a chi ti tieni intorno

E chi lo fa perché ti vuole bene

Invece chi lo fa per un ritorno

E chi lo fa solo perché gli conviene

Mo sai quanto me ne, ah

Tanto io so di aver fatto del bene e tutto ritorna

Attento alla tua bitch che hai le corna

Che tutto ritorna, è un ciclo che si chiama karma

Ti tornerà tutto il doppio, bitch, ti tornerà tutto con calma

E tu che pensi sempre, sì, ma pensi male

Pensa te quanto sei preso male

Pensa te quanto sei piccolino

Senza fare l’hater te la vivi uguale

Anzi forse te la vivi meglio

No cap, no cappello

Certa gente non capisce un cazzo

Tipo questo dorme pure quando è sveglio

Invece sono sveglio pure quando dormo

Tengo un occhio aperto, non mi fotti

E per capire che sei un bitch ass

Basta che ti guardo negli occhi

Certe cose io le annuso come

Che tu sei pieno di merda, bitch

Mi hanno detto che eri real

Ma poi la gente non è come sembra

C’ho un fra’ che pensa come un animale

C’ha il frigo vuoto, ma deve mangiare

Vive grazie alla trap shit

Adesso dimmi tu cosa dovrebbe fare

Io facendo musica mi son salvato

Sì, ma in testa non sono cambiato

Ho rubato soldi, ho fottuto gente

Ho paccato il plug, ho fatto il serpente

Ho fatto brutte cose, finirò all’inferno

Ho ancora para’quando sento un campanello

C’è poco da fare, sono losco dentro

Trap shit, lo farò in eterno

Trap shit è la mia religione

Più ne faccio, più ti chiedi come

In giro a fare questi movimenti loschi

Tu stai a casa sul televisore

Fra’, la ruota gira come la tua tipa

Che si è appena piegata a novanta

Viene sempre quando è a pecorina

Gli sto dentro il culo, senti come canta

Fra’, se vuoi, ti do ripetizioni

Drippo forte, ti serve un ombrello

Swag addosso, so le previsioni

Potrei fare il meteo su Studio Aperto

E giuro, la strada è più calda di un fottuto forno

È più sporca di un fottuto p0rno

Hai creato un impero e per raderlo al suolo

Basta un fottuto giorno

Attento a chi ti tieni intorno

E chi lo fa perché ti vuole bene

Invece chi lo fa per un ritorno

E chi lo fa solo perché gli conviene

Mo sai quanto me ne, ah

Tanto io so di aver fatto del bene e tutto ritorna

Attento alla tua bitch che hai le corna

Che tutto ritorna, è un ciclo che si chiama karma

Ti tornerà tutto il doppio, bitch, ti tornerà tutto con calma

Tornerà tutto come il karma, karma, karma, karma

Tornerà tutto come il karma, karma, karma, karma

Tornerà tutto come il karma, karma, karma, karma

Tornerà tutto come il karma, karma, karma, karma