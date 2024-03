“L’amore che ti hanno dato i fan non è abbastanza?” E la cantante K-pop Karina è costretta a chiedere scusa per essersi fidanzata

Sembra assurdo eppure, a quanto pare, è tutto vero. Karina è una cantante K-pop che fa parte del gruppo Aespa. Nel 2020 è esplosa in popolarità dal debutto della girlband con il loro singolo “Black Mama”. L’anno scorso, il loro album “My World” ha battuto un record sudcoreano, vendendo più di 2,1 milioni di copie. Numero stratosferici e importantissimi che hanno creato migliaia e migliaia di fan del gruppo femminile. Eppure, in questi giorni, la cantante si è trovata al centro di feroci critiche da parte di numerosi fan, dopo aver scoperto che… si era fidanzata.

E non si sono limitati ad accusarla di “tradimento“. I fan hanno guidato un camion fin davanti all’agenzia della pop star Karina dopo aver scoperto che usciva con l’attore Lee Jae-wook. E, di fronte al quartier generale della SM Entertainment, la società che ha formato e gestisce le Aespa, hanno espresso il loro malcontento e l’assoluta delusione (!):

“L’amore che ti hanno dato i fan di Karina non è abbastanza? Perché hai scelto di tradire i fan? Per favore chiedi scusa direttamente. Altrimenti vedrai una diminuzione delle vendite degli album e posti vuoti ai concerti”

Vere e proprie minacce di boicottare la carriera musicale solamente perché è stata “scoperta” mentre si frequentava con un attore. La notizia della relazione di Karina è emersa per la prima volta il 27 febbraio, con Karina e Lee, 25 anni, che hanno poi confermato di essersi incontrati l’anno scorso. L’agenzia di Lee, C-JeS Studio, ha chiesto “rispetto… poiché ciò riguarda la sua vita privata”.

Ma a poco è servito.

Attenzione perché, secondo quanto emerso, le popstar in Corea del Sud e Giappone lavorano in settori non solo pressanti ma dove rivelazioni personali del genere possono essere difficili da gestire. Basti pensare che dieci anni fa, era pratica comune per le agenzie K-pop vietare alle nuove star di uscire con qualcuno o addirittura di avere un telefono cellulare personale, e anche adesso l’ammissione di relazioni romantiche è spesso considerata scandalosa per i fan.

In Giappone, molte pop star sono vincolate da clausole di “divieto di frequentazione” nei loro contratti e per sposarsi è necessaria un’autorizzazione.

Le polemiche e le scritte (direttamente apparse anche su billboard elettronici sopra i camion) hanno costretto la cantante a doversi scusare pubblicamente (sì, avete letto bene…).

In una lettera condivisa su Instagram, la frontwoman degli Aespa ha promesso di “curare le ferite” che aveva inflitto ai fan.

“Mi scuso per avervi sorpreso così tanto”, ha scritto la cantante 23enne, promettendo di mostrare un “lato più maturo e laborioso”.

Tutto questo, ricordiamolo, solo perché si sta frequentando con un attore. Ma per qualcuno, questo è tradimento.