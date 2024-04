Adunata di Feudalesimo e Libertà 2024: sesta edizione con Rhapsody Of Fire e BardoMagno headliner

Torna l’evento più atteso da tutti i sodali della penisola: la sesta Adunata di Feudalesimo e Libertà, anche quest’anno per due giorni in un fine settimana al Live Club di Trezzo sull’Adda.

Di seguito trovate tutte le informazioni su orari, biglietti, lineup – per aggiornamenti, il sito ufficiale dell’evento è 2024.adunata.live

Feudalesimo e Libertà, Adunata 2024: biglietti

Sabato 18 maggio 2024

€ 28 + ddp

Domenica 19 maggio 2024

€ 25 + ddp

Abbonamenti sabato e domenica

€ 49 + ddp

Feudalesimo e Libertà, Adunata 2024: orari di concerti ed esibizioni

SABATO 18 MAGGIO

APERTURA CANCELLI ore 15:00

PALCO IMPERATORE

15:30 CANALE TEST SHOW

15:45 QUANDO SI STAVA METAL Live Podcast

16:40 DERDIAN

17:30 VALLORCH

18:15 contest MR E MISS FEUDO

19:00 TRICK OR TREAT

20:05 ALL FOR METAL

21:50 RHAPSODY OF FIRE

23:30 AD ASTRA JAM BAND

PALCO HOSTARIA

15.30 CISAL

16.10 contest LONGOBARBA

16.50 WARG FOLK MUSIC

17.30 contest GARA DELLA SALSICCIA

18.15 HAEGEN

19.00 LANTO

LOCANDA NERD

15:10 GDRRANTE E BRANCALONIA 1° TAV.

15:40 TAVOLI APERTI (FINO AL TRAMONTO)

16:40 1347 BOARDGAME E SCRIBABS

17:00 BRANCALONIA 2° TAV.

17:30 GDRRANTE 2° TAV.AREA DELLA PUGNA

DOMENICA 19 MAGGIO

APERTURA CANCELLI ORE 12:30

PALCO IMPERATORE

13.45 CANALE TEST SHOW

14.00 TG FEL

14.35 STORIA D’ITALIA

15.30 MELODICKA BROS

16.15 contest MIGLIOR COSTUME

16.45 REY SCIUTTO

17.30 GOTTO ESPLOSIVO

19.00 CORNOLTIS

20.00 DARIDEL

21.15 BARDOMAGNO

PALCO HOSTARIA

14.00 DARIDEL – acoustic –

15.10 DUOSTERIA

15.50 contest GARA DELLA CERVOGIA

16.30 RUTT MYSTERIO

16:45 contest RUTTO SONORO

17.50 RIMATTORE

18.40 contest ORDALIA DEL FUOCO

19.20 IRON MAIS

LOCANDA NERD

14:00 GDRRANTE 1° TAV. E BRANCALONIA 2° TAV.

15:30 TAVOLI APERTI (FINO AL TRAMONTO)

15:50 1347 BOARDGAME E SCRIBABS

16:30 BRANCALONIA 2° TAV.

17:00 GDRRANTE 2° TAV.AREA DELLA PUGNA

Feudalesimo e Libertà, Adunata 2024: presentazione di band, ospiti e artisti

Sabato 18 maggio

Palco Imperatore (Area principale – area interna al chiuso):

– CANALE TEST SHOW

Canale Test è una serie di video parodie d’animazione che spesso simulano un vero e proprio palinsesto tv, con programmi che vengono anticipati e spesso interrotti da intramezzi pubblicitari!

– Quando si stava Metal – Live Show

Podcast metal, sperando ce ne sia bisogno. Con due presentatori bellissimi e amici da sempre. Chiacchiere, analisi, approfondimenti e tante opinioni non richieste!

– DERDIAN

La loro musica è il risultato della fusione tra orchestrazioni sinfoniche e potenti riff di chitarra ritmica e batteria che danno alla band una identità unica nel suo genere!

– VALLORCH

Dopo un’assenza di oltre cinque anni i Vallorch tornano live in una nuova formazione a proporre la loro unica interpretazione di folk symphonic metal!

– TRICK OR TREAT

Pe’ la primera volta abemo lo magno honore di ospitare una delle band più nerd – e allo stesso tempore sodali – dello panorama power metal italico!

– ALL FOR METAL

Una delle band che nell’ultimo periodo ha fatto dell’amor per ‘l metallo classico ‘l proprio credo, et la propria missione quello di ducerlo verso novelli orizzonti et mete!

– RHAPSODY OF FIRE

La band che ha fatto la storia del metal in Italia: un concentrato di epicità, melodia ed energia allo stato puro!

– AD ASTRA JAM BAND

Ad Astra è l’unione di vari artisti della scena metal italiana adunati sotto l’aurea egida di Feudalesimo e Libertà e che porterà sul palco del Live Club l’inno di FEL in una salsa giammai udita prima.

Quivi di seguito li menestrelli che si esibiranno sabato 18

Giacomo Voli (Rhapsody Of Fire) – Voce

Potowotominimak (Nanowar Of Steel) – Voce

Ale Conti (Trick Or Treat / Twilight Force) – Voce

Antonio Calanna (All For Metal) – Voce

Guido Benedetti (Trick Or Treat) – Chit

Luca Venturelli (Trick Or Treat) – Chit

Alessandro Sala (Rhapsody Of Fire) – Bass

Edo Sala (Bardomagno / Folkstone) – Batteria

Hostaria (Palco Secondario – area esterna con copertura):

– MUSICA FEUDALE IN FEUDODIFFUSIONE

Soavi melodie pell’allietar le auricole delli sodali tutti!

– CISAL

Vincitori del contest “Lo Imperatore t’ascolta!”

– HAEGEN

Per la prima volta sul palcoscenico dell’Adunata – in compagnia dei musici Haegen, tra storie e leggende delle terre marchigiane!

– LANTO

Genere: Da De André a Gabry Ponte, da Battisti a Elvis. Tutto in chiave… electro-folk!

Difficile a spiegarsi in verità, ma con certezza la musica scorrerà letteralmente dalla testa ai piedi!!

Domenica 19 maggio

Palco Imperatore (Area principale – area interna al chiuso):

– STORIA D’ITALIA

Storia d’Italia è un podcast (presente su vari canali come “Spotifizio”, “VosTubo” etc.) che si propone di ripercorrere la lunga e complessa storia italiana, da Costantino fino ai nostri giorni.

– MELODICKA BROS

Siam lietissimi di potervi annunciare il primo concerto dal vivo del fraterno duo! Pazzi, eccentrici e poliedrici, ma sovratutto due menestrelli dalla qualità eccelsa che negli ultimi mesi hanno saputo sorprendere come pochi il mondo di TuTubero!

– REY SCIUTTO

Con sommo gaudio abbiam l’honor d’aver tra le nostre schiere Rey, di casa Sciutto, primo del suo nome, Imperatore del Sacro Calabro Impero, odiatore del Vasari e divulgatore storico-artistico.

– GOTTO ESPLOSIVO

Fisarmonica, chitarra, batteria elettronica, sax, baghet, testi taglienti, ritmi super danzerecci.

Mischia tutto, shakera. Ecco il Gotto Esplosivo.

– CORNOLTIS

Attivi dal 2008, con grandi successi che raccontano imprese epiche come “Luigi quattromerdesimo”, “Antichi froci greci” o “I have a dream: fare le orge!

– DARIDEL

Menestrelli paganfolk del nord Italia, i Daridel ci condurranno in un iter faciuto di suoni arcani e obscuri!

– BARDOMAGNO

Li menestrelli uffiziali di Feudalesimo e LIbertà, portatori sani di ghibellinismo militante!

Hostaria (Palco Secondario – area esterna con copertura):

– DARIDEL – acoustic

Allieteranno fauci et auricole durante l’hora prandiale!

– DUOSTERIA

Vincitori del contest “Lo Imperatore t’ascolta!”

– RIMATTORE

– Rutt Mysterio Show

Sovrano della lingua di Mordor! Creatore di tornadi dalle fauci! Spettinatore seriale di dame e messeri e – ovviamente – sbiondatore criminale di capelli!

– IRON MAIS

Gli Iron Mais sono la più celebre Cow-Punk band del panorama musicale italiano. Il progetto nasce dall’idea di rivisitare in uno stile che amalgama folk, country e incisi western!