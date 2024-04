Nuova data dei Pinguini Tattici Nucleari al Modigliani Forum di Livorno, martedì 30 aprile 2024. La band continua a macinare sold out nel suo tour 2024 “Non perdiamoci mica di vista – Fake News Indoor Palasport” che sta viaggiando in tutta Italia, in attesa degli appuntamenti negli Stadi già annunciati e fissati per l’estate 2025. Il gruppo, che sta attualmente lavorando al nuovo album, sta riscuotendo il meritato successo con una serie di live che racchiudono le prime hit e i più grandi successi.

Queste le date del nuovo tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti:

HELLO WORLD – TOUR STADI 2025

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO

A seguire la scaletta con l’ordine delle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari al Modigliani Forum di Livorno, informazioni su orario e biglietti.

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a Livorno, concerto 30 aprile 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Livorno

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Livorno è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 30 aprile 2024.

Come arrivare al Modigliani Forum a Livorno

Ecco come arrivare al Modigliani Forum a Livorno.

In autobus

Linea 7

In treno

Stazione ferroviaria Livorno Centrale, usufruire del sottopassaggio pedonale per raggiungere la location.

In auto

Variante Aurelia (uscita Livorno Porta a Terra), collegata direttamente all’autostrada Genova – Rosignano e alla S.G.C. Firenze – Pisa – Livorno/porto, ha collegamenti diretti con la città (circa 15 minuti) e la stazione F.S., il porto industriale e passeggeri (circa 20 minuti con traghetti e navi da crociera) e l’aeroporto di Pisa (circa 20 minuti).

A ridosso della struttura è situato il parcheggio per 1.300 posti auto e 380 posti moto che rende agevole l’accesso alla struttura per chi la raggiunge in automobile, anche per la sua comoda posizione nei pressi della Variante Aurelia, con la vicinissima uscita Porta a Terra.