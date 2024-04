Oltre al consueto e celebre Concerto del Primo Maggio 2024 da Roma (quest’anno per la prima volta al Circo Massimo), da anni si tiene anche l’Uno Maggio Taranto 2024, Libero e Pensante, l’alternativa per celebrare la Festa del Lavoro in musica, con una attenzione forte sui temi socio-politici. L’evento è nato nel 2013 che il Parco Archeologico delle Mura Greche della città e la direzione artistica è affidata al cantautore Diodato, al musicista Roy Paci e all’attore e regista Michele Riondino. Ecco tutte le anticipazioni sull’evento, i cantanti ospiti e come vederlo in diretta tv e streaming.

Uno Maggio Taranto 2024, lineup, i cantanti ospiti del Concerto

Ecco il cast dei cantanti ospiti che si esibiranno all’Uno Maggio Taranto 2024: Area, Brunori Sas, Serena Brancale, Cristiano Cosa, Frenetik, Valerio Lundini e I VazzaNikki, Mannarino, Mama Marias & Don Ciccio, Marlene Kuntz, Gabriella Martinelli, Francesca Michielin, N.A.I.P., Emma Nolde, Willie Peyote, Selton, Terraross, Tre allegri ragazzi morti, Malvax.

Sul palco anche una band che accompagnerà la musica dal vivo degli artisti ed è formata da Roberto Angelini alle chitarre, Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Adriano Viterbini alle chitarre, Andrea “Fish” Pesce alle tastiere, Rodrigo D’Erasmo al violino, Vincenzo Lato alle percussioni, Francesco Fratini alla tromba, Simone Alessandrini al sax, Tahnee Rodriguez ai cori.

Tra gli ospiti annunciati anche rappresentanti di associazioni (Amnesty International, Fridays For Future, NoTav, Ultima Generazione, XR Puglia), la presenza di Roberto Salis, padre dell’insegnante e attivista Ilaria Salis detenuta in carcere in Ungheria, la scrittrice tarantina Mariangela Tarì, autrice di Terra madre, l’autore veronese Raffaele Crocco, il giornalista inviato di guerra Nico Piro, l’iraniana Parisa Nazari dall’associazione Donna, Vita, Libertà.

Dove vedere Uno Maggio Taranto in diretta tv e streaming

Il concerto sarà trasmesso in tv sull’emittente locale Antenna Sud, in tv. Ma, per chi non fosse del posto, è possibile anche seguire il live con la diretta streaming, cliccando qui.