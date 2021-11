Justin Bieber torna finalmente in tour. Il cantante canadese ha annunciato il suo “Justice World Tour”, con più di 40 nuovi concerti, comprese tappe in Messico, America Latina, Regno Unito, Europa, Sud Africa, Israele, Australia e Nuova Zelanda. In totale di parla di ben 98 date in 20 paesi. Proprio per l’ingente numero di live previsti, i concerti si svilupperanno nel 2022 e 2023. Buone notizie anche per i fan italiani che sognano, finalmente, di rivedere il loro idolo dal vivo. Ci saranno due concerti, anche se non imminenti: il 27 e 28 gennaio 2023. Più di un anno, quindi, per applaudire e cantare con Justin Bieber.

Justin Bieber biglietti concerto a Bologna, Justice World Tour 2023, Info

I biglietti per le date del 27 e 28 gennaio 2023 a Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena, saranno disponibili in vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center dalle ore 10.00 di venerdì 19 novembre.

Biglietti disponibili, in presale esclusiva Radio 105, dalle ore 10.00 di mercoledì 17 novembre fino alle ore 23.59 di giovedì 18 novembre.

Justice World Tour 2022-2023, calendario completo

Ecco a seguire tutto il calendario completo, con mese e giorno dell’anno accanto ad ogni città, del tour di Justin Bieber.

02/18 – San Diego, CA @ Pechanga Arena

02/20 – Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

02/22 – Glendale, AZ @ Gila River Arena

02/23 – Inglewood, CA @ Il Forum

02/26 – Tacoma, WA @ Tacoma Dome

02/28 – San Jose, CA @ SAP Center a San Jose

03/02 – San Jose, CA @ SAP Center a San Jose

03/04 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center

03/07 – Los Angeles, CA @ STAPLES Center

03/08 – Los Angeles, CA @ STAPLES Center

03/11 – Portland, OR @ MODA Center

03/13 – Salt Lake City, UT @ Vivint Home Energy Arena

03/16 – Denver, CO @ Ball Arena

03/18 – Tulsa, OK @ BOK Center

03/21 – Atlanta, GA @ State Farm Arena

03/22 – Atlanta, GA @ State Farm Arena

03/25 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

28/03 – Ottawa, ON @ Canadian Tire Center

03/29 – Montreal, QC @ Bell Center

31/03 – Newark, NJ @ Prudential Center

04/01 – Brooklyn, NY @ Barclays Center

04/04 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

04/06 – Greensboro, Carolina del Nord @ Greensboro Coliseum

04/07 – Jacksonville, FL @ Vystar Veterans Memorial Arena

04/09 – Tampa, FL @ Amalie Arena

04/11 – Orlando, FL @ Amway Center

13/04 – Miami, FL @ AmericanAirlines Arena

19/04 – Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center

21/04 – Indianapolis, IN @ Bankers Life Fieldhouse

24/04 – DesMoines, IA @ Wells Fargo Arena

25/04 – St. Louis, MO @ Enterprise Center

27/04 – Austin, Texas @ Moody Center

29/04 – Houston, TX @ Toyota Center

05/01 – Dallas, TX @ American Airlines Center

05/04 – Kansas City, MO @ T-Mobile Center

05/06 – Minneapolis, MN @ Target Center

05/09 – Chicago, IL @ United Center

05/10 – Chicago, IL @ United Center

05/12 – Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena

05/14 – Buffalo, NY @ KeyBank Center

05/16 – Columbus, OH @ Schottenstein Center

05/17 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

05/22 – Monterrey, MX @ Estadio de Béisbol Monterrey

23/05 – Guadalajara, MX @ Estadio 3 de Marzo

25/05 – Città del Messico, MX @ Foro Sol

06/05 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

06/07 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

06/08 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

06/10 – Washington DC @ Capital One Arena

06/13 – New York, NY @ Madison Square Garden

06/14 – New York, NY @ Madison Square Garden

16/06/ – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

06/18 – Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena

06/20 – Boston, MA @ TD Garden

06/24 – Milwaukee, WI @ American Family Insurance Amphitheatre

08/03 – Skanderborg, DK @ Smukfest

08/05 – Malmo, SE @ Bigslap Xl

08/07 – Trondheim, NO @ Trondheim Summertime

08/09 – Helsinki, FI @ Kaisaniemen Park

09/04 – Rio de Janeiro, BR @ Rock In Rio

09/07 – Santiago, CL @ Estadio Nacional

09/10 – Buenos Aires, AR @ Estadio Único de La Plata

28/09 – Cape Town, SA @ Cape Town Stadium

01/10 – Johannesburg, SA @ Johannesburg FNB Stadium

13/10 – Tel Aviv, IS @ HaYarkon Park

22/11 – Perth, Australia @ HBF Park

26/11 – Melbourne, Australia @ Marvel Stadium

30/11 – Sydney, Australia @ Sydney Football Stadium

12/03 – Brisbane, Australia @ Suncorp Stadium

12/07 – Auckland, Nuova Zelanda @ Mt Smart Stadium

01/13 – Amsterdam, Paesi Bassi @ Ziggo Dome

01/16 – Amburgo, DE @ Barclays Arena

01/18 – Zurigo, CH @ Hallenstadion

21/01 – Lisbona, PT @ Altice Arena

23/01 – Madrid, ES @ WiZink Center

25/01/ – Barcellona, ​​ES @ Palau Sant Jordi

01/27 – Bologna, IT @ Unipol Arena

01/28/ – Bologna, IT @ Unipol Arena

31/01 – Colonia, DE @ LANXESS Arena

02/02 – Francoforte, DE @ Festhalle

02/04 – Berlino, DE @ Mercedes-Benz Arena

02/08 – Glasgow, Regno Unito @ OVO Hydro

02/11 – Aberdeen, Regno Unito @ P&J Live

02/13 – Londra, Regno Unito @ The O2

02/14 – Londra, Regno Unito @ The O2

02/22 – Birmingham, Regno Unito @ Resorts World Arena

02/25 – Manchester, Regno Unito @ AO Arena

02/26 – Sheffield, Regno Unito @ Utilita Arena

03/06 – Parigi, FR @ Accor Arena

03/09 – Monaco di Baviera, DE @ Olympiahalle

03/11 – Budapest, HU @ Budapest Arena

03/12 – Praga, CZ @ O2 Arena

03/15 – Stoccolma, SE @ Tele2 Arena

03/17 – Copenaghen, DK @ Royal Arena

03/18 – Copenaghen, DK @ Royal Arena

03/20 – Anversa, BE @ Sportpaleis

24/03 – Vienna, AT @ Sportpaleis

03/25 – Cracovia, PL @ TAURON Arena