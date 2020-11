Per Justin Bieber questo periodo della vita è molto appagante. Si sente sereno, felice, ma in passato, come raccontato da lui stesso, ha vissuto momenti difficili e ha anche avuto pensieri suicidi.

“Stavo pensando l’altro giorno, mi dicevo, ‘Sono nel posto migliore in tutta la mia vita, in questo momento’. Sono più soddisfatto, mi sento il più stabile possibile, mi sento più sicuro, più fiducioso. Sono così in pace per la prima volta nella mia vita. Non mi sento come se stessi lottando. E come se sapessi chi Dio mi ha chiamato ad essere, dove sono, dove dovrei essere. Sto camminando nei piani di Dio. La certezza di questo è sorprendente”



Nei primi anni della sua carriera, il cantante canadese, però, ha dovuto affrontare una fama improvvisa e, oltre al grande successo, anche una serie di critiche feroci e offese. Lo rivela in un documentario, suddiviso in più parti, sulla sua vita, Justin Bieber – Seasons:

“C’erano così tante persone che erano così cattive”. Persone a caso che dicevano ‘Fai schifo! Sembri una ragazza! ‘Mi scuotevo di dosso e mi comportavo come se non mi infastidisse, ma quella roba mi dava fastidio. E poi ha influenzato il modo in cui ho agito e come ho trattato le altre persone, ed è solo questo ciclo continuo di, tipo, ferire le persone, ferire le persone. Ero solo questo ragazzino. Penso che ci siano stati momenti in cui avevo davvero, davvero tendenze suicide- a chiedermi, questo dolore andrà mai via? Era così presente. Il dolore era così consistente. Stavo solo soffrendo, giusto? Quindi dico, ‘Amico, preferirei non provare questo piuttosto che sentire questo.’ “

Una onesta e sincera rielaborazione del suo passato che riporta, ancora una volta in più, l’attenzione su come le offese, le critiche con lo scopo di ferire e gli insulti, soprattutto in una giovane età e con un successo improvviso, non debbano essere mai sottovalutate.