Ecco il primo singolo di Justin Bieber del 2021, “Anyone“, tratto dal suo prossimo, sesto album in studio. Nella canzone, l’artista parla dell’amore per sua moglie Hailey, esprimendo che lo è e sarà sempre lì per lei indipendentemente da qualsiasi cosa accadrà. Non ci sarà mai nessun’altra per lui, non c’è futuro al pensiero di non avere lei al suo fianco.



Il pezzo è stato eseguito per la prima volta dal vivo durante l’esibizione di Justin per la notte di Capodanno al festival di T-Mobile il 31 dicembre 2020. Il video musicale ufficiale della canzone è stato presentato in anteprima oggi, primo giorno dell’anno. Justin si comporta come un pugile come la cover della canzone; perde la speranza all’inizio in tutti i suoi combattimenti quando viene preso a pugni in faccia, ma riacquista la sua fiducia e finisce per vincere.



Qui potete vedere il video ufficiale della canzone. A seguire, invece, testo e traduzione

Justin Bieber, Anyone, Lyrics

[Verse 1]

Dance with me under the diamonds

See me like breath in the cold

Sleep with me here in the silence

Come kiss me, silver and gold

[Pre-Chorus]

You say that I won’t lose you

But you can’t predict the future

So just hold on like you will never let go

Yeah, if you ever move on without me

I need to make sure you know

[Chorus]

That you are the only one I’ll ever love

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Lookin’ back on my life, you’re the only good I’ve ever done

(Ever done)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

(Anyone) Not anyone

[Verse 2]

Forever’s not enough time to (No)

Love you the way that I want (Love you the way that I want)

‘Cause every morning I’ll find you (No)

I fear the day that I don’t

[Pre-Chorus]

You say that I won’t lose you

But you can’t predict the future

‘Cause certain things are out of our control

Yeah, if you ever move on without me

I need to make sure you know

[Chorus]

That you are the only one I’ll ever love (Only one)

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Lookin’ back on my life, you’re the only good I’ve ever done

(I’ve ever done)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

It’s not anyone, not anyone

[Bridge]

Oh, oh, oh, oh

If it’s not you, it’s not anyone

Oh, oh, oh yeah, woah

[Chorus]

Yeah, you are the only one I’ll ever love

(I gotta tell ya, gotta tell ya, yeah)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Lookin’ back on my life, you’re the only good I’ve ever done (Ever done, oh, yeah)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

Justin Bieber, Anyone, Traduzione

Balla con me sotto i diamanti

Guardami come un respiro al freddo

Dormi con me qui nel silenzio

Vieni a baciarmi, argento e oro

Dici che non ti perderò

Ma non puoi prevedere il futuro

Quindi resisti come se non lo lasciassi mai andare

Sì, se mai andrai avanti senza di me

Devo assicurarmi che tu lo sappia

Che sei l’unica che amerò mai (Devo dirtelo, devo dirtelo)

Sì, tu, se non sei tu, non è nessuno (Devo dirtelo, devo dirtelo)

Ripensando alla mia vita, sei l’unica cosa buona che abbia mai fatto (Mai fatto)

Sì, tu, se non sei tu, non è nessuno (Chiunque) Non nessuno

Per sempre non è abbastanza tempo per (No)

Ti amo come voglio (ti amo come voglio)

Perché ogni mattina ti troverò (No)

Ho paura del giorno in cui non lo farò

Dici che non ti perderò

Ma non puoi prevedere il futuro

Quindi resisti come se non lo lasciassi mai andare

Sì, se mai andrai avanti senza di me

Devo assicurarmi che tu lo sappia

Che sei l’unica che amerò mai (solo una) (Devo dirtelo, devo dirtelo)

Sì, tu, se non sei tu, non è nessuno (Devo dirtelo, devo dirtelo)

Ripensando alla mia vita, sei l’unico cosa buona che abbia mai fatto (L’ho mai fatto)

Sì, tu, se non sei tu, non è nessuno Non è nessuno, non nessuno

Oh oh oh oh

Se non sei tu, non è nessuno

Oh, oh, oh sì, woah

Sì, sei l’unica che amerò mai (Devo dirtelo, devo dirtelo, yeah)

Sì, tu, se non sei tu, non è nessuno (Devo dirtelo, devo dirtelo)

Ripensando alla mia vita, sei l’unica cosa buona che abbia mai fatto (mai fatto, oh, sì)

Sì, tu, se non sei tu, non è nessuno