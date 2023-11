Il Junior Eurovision Song Contest 2023 è ancora una volta un affare francese: la vincitrice di questa edizione è stata infatti Zoé Clauzure, che ha primeggiato sugli altri quindici giovani artisti ed artiste in gara con il brano “Cœeur”. Con questa vittoria, la Francia si aggiudica il suo terzo Junior ESC, di cui due consecutivi.

Junior Eurovision Song Contest 2023, la classifica

Il podio è stato conquistato dalla Francia, prima classificata, seguita dalla Spagna e dall’Armenia. La Francia era già in prima posizione nella classifica parziale: il televoto del pubblico ne ha confermato il primato sulle altre Nazioni. L’Italia, in gara con Melissa & Ranya, si è classificata undicesima.

Ecco la classifica completa:

1- Francia / Zoé Clauzure “Cœur” (228 punti)

2- Spagna / Sandra Valero – “Loviu” (201 punti)

3- Armenia / Yan Girls – “Do It My Way” (180 punti)

4- Regno Unito / Stand Uniqu3 – “Back To Life” (160 punti)

5- Ucraina / Anastasia Dymyd – “Kvitka” (128 punti)

6- Polonia / Maja Krzyżewska – “I Just Need A Friend” (124 punti)

7- Paesi Bassi / Sep & Jasmijn – “Holding On To You” (122 punti)

8- Albania / Viola Gjyzeli – “Bota Ime” (115 punti)

9- Germania / Fia – “Ohne Worte” (107 punti)

10- Malta / Yulan – “Stronger” (94 punti)

11- Italia / Melissa & Ranya – “Un Mondo Giusto” (81 punti)

12- Macedonia del Nord / Tamara Grujeska – “Kaži Mi, Kaži Mi Koj” (76 punti)

13- Portogallo / Júlia Machado – “Where I Belong” (75 punti)

14- Georgia / Anastasia & Ranina – “Over The Sky” (74 punti)

15- Estonia / Arhanna – “Hoiame Kokku” (49 punti)

16- Irlanda / Jessica McKean – “Aisling” (42 punti)

Junior Eurovision Song Contest 2023, chi è Zoé Clauzure?

La vincitrice del Junior ESC 2023 è nata a Montrouge il 12 febbraio 2010. La sua passione per il canto si manifesta fin da piccola: inizia presto a prendere lezioni di canto e di pianoforte. Nel corso degli anni ha anche iniziato a scrivere e comporre canzoni. La sua prima occasione di farsi conoscere al grande pubblico è giunta nel 2020, quando ha partecipato alla settima edizione della versione francese di The Voice Kids, arrivando in semifinale.

Junior Eurovision Song Contest 2023, le cantanti italiane

Come detto, per l’Italia sul palco del Palais Nikaïa di Nizza si sono esibite Melissa & Ranya, entrambe provenienti dalla prima edizione di The Voice Kids (che Melissa ha vinto), con il brano “Un mondo giusto”. Per loro, un’undicesima posizione nella classifica generale della manifestazione.

Il Junior Eurovision Song Contest 2024 ancora in Francia

Con la vittoria di Zoé Clauzure anche l’edizione 2024 del Junior Eurovision Song Contest 2024 si terrà in Francia. Nel 2022 la vittoria di Lissandro aveva garantito alla Francia (come da regolamento) la possibilità di ospitare l’edizione di quest’anno; Zoé ha confermato questa possibilità, permettendo alla sua Nazione di ospitare la manifestazione canora per il secondo anno consecutivo.