Se i Maneskin hanno rappresentato l’Italia all’Esc 2021, vincendo grazie al brano “Zitti e buoni”, a dicembre sarà Elisabetta Lizza a concorrere, per il nostro Paese, al Junior Eurovision Song Contest.

La finale dell’evento si terrà domenica 19 dicembre a Parigi, presso La Seine Musicale, una spettacolare sala da concerto situata sull’Île Seguin. Come da tradizione, sarà trasmesso anche in Italia, da Rai Gulp, a partire dalle 15.50, e disponibile anche su RaiPlay.

Elisabetta Lizza, Specchio (Mirror On The Wall), significato canzone

Elisabetta Lizza ha 12 anni ed è in gara con la canzone “Specchio (Mirror On The Wall)”, un brano sul difficile rapporto tra i ragazzi e la propria immagine. “Specchio” (musica di Stefano Rigamonti, Marco Iardella e Franco Fasano e testo di Fabrizio Palaferri e Stefano Rigamonti) è un dialogo tra la giovane cantante e la sua immagine allo specchio, in cui lei chiede di andare oltre le apparenze.

Specchio (Mirror On The Wall), video ufficiale

Il videoclip prodotto da Rai Gulp in collaborazione con l’Antoniano di Bologna, per la regia di Marco Lorenzo Maiello, è disponibile su RaiPlay, sul canale ufficiale YouTube del Jesc, e sui social network di Rai Gulp. Cliccate qui per vederlo.

Elisabetta Lizza, Specchio (Mirror On The Wall), testo canzone

Mente, lo specchio mente

Sporca, rotta, bugiarda lente

Offende, lo specchio offende

Davanti agli occhi tira le tende

Scende, lo specchio scende

Dietro i pensieri, sotto la pelle

Ride, lo specchio ride

Dei miei affetti, dei miei successi

Ride, lo specchio ride

Dei miei difetti, dei miei complessi

Spire tra le sue spire

Cadono a fondo le mie certezze

Io sono qui, senza filtri e senza inganni

Sono così oltre il velo dei miei sguardi

C’è un universo dentro di me

Io sono qui, qui davanti a te

Specchio, specchio delle mie brame

Amami e abbracciami, accettami

Specchio, specchio delle mie brame

Amami e stimami, rispettami

Specchio, specchio delle mie brame

Dimmi la verità

And you will never lie to me again

Io sono qui, qui, davanti a te

Via le maschere dagli occhi, via dall’anima

Il mio cuore, la mia essenza custodirò

I just want to be the real me every day

And you will be

And you will be a memory

Woah-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh

Io sono qui, senza trucco e senza inganni

Sono così oltre il velo dei miei sguardi

Guarda il riflesso dentro di me

And you will never lie to me again

Io sono qui, qui davanti a te