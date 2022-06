Julee Cruise è morta. La cantante è diventata celebre a livello mondiale soprattutto grazie alle indimenticabili collaborazioni con David Lynch per la pellicola “Velluto blue” e, soprattutto, per “Twin Peaks“. Julee è morta a 65 anni. E’ stato suo marito, Edward Grinnant, a svelare la notizia (poi riportata dal The Guardian) sui social del gruppo B-52 dove ha sostituito la cantante Cindy Wilson per un periodo:

“Per quelli di voi che tornano qui, ho pensato che avreste voluto sapere che ho detto addio a mia moglie, Julee Cruise, oggi. Ha lasciato questo regno alle sue condizioni. Nessun rimpianto. Lei è in pace. Avendo avuto una carriera musicale così varia, diceva spesso che il tempo trascorso come sostituendo Cindy Wilson nella band B-52 è stato il periodo più felice della sua vita da esibizione. Sarà per sempre grata a loro. Quando si è avvicinata per la prima volta al microfono con Fred e Kate, ha detto che era come unirsi ai Beatles. Li amerà per sempre e non dimenticherà mai i loro viaggi insieme in giro per il mondo. Le ho suonato Roam durante la sua transizione. Ora vagherà per sempre. Riposa in pace, amore mio, e amore a tutti voi”.