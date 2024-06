Nella celebre serie tv per ragazzi, “Il mondo di Patty“, Juan Darthes interpretava il ruolo del padre della protagonista, Patty, interpretata da Laura Esquivel. In queste ore, è arrivata la notizie che vede l’attore e cantante condannato per stupro a 6 anni di carcere a regime aperto . Significa che l’attore dovrà tornare a dormire in carcere tutte le notti, nonostante la libertà ottenuta per il giorno. Il caso di cronaca ha scosso il Brasile. A denunciare l’uomo è stata Thelma Fardin, attrice che nella serie interpretava la migliore amica della protagonista, Giusy Beltran.

La denuncia è partita nel 2018 e la violenza della quale sarebbe stata vittima la Fardin, risalirebbe al 2009, a Nicaragua, al termine del tour teatrale della serie tv dove recitavano sua Darther che Thelma Fardin. Ai tempi la ragazza aveva solamente 16 anni.

Nel 2018 l’attrice accusò il collega della violenza subìta e lui negò immediatamente ogni accusa:

“Sono profondamente sconvolto e indignato. Sono morto, lei mi ha ucciso con questa accusa. A me adesso importa solo che si faccia luce sulla verità e che la gente la sappia. Se verrà dimostrato che quello che dice lei è vero io mi ucciderò. Non ho mai molestato o violentato nessuna ragazza, mai”

Nel 2021 iniziò il processo che, in primo grado, vide assolto l’attore dalle accuse piovute nei suoi confronti. Ma, in secondo grado, la sentenza è stata ribaltata e Juan Darthes è stato condannato a 6 anni di carcere a regime aperto. Dopo aver saputo della condanna, Thelma Fardin ha indetto una conferenza stampa:

“Dopo aver appreso la sentenza che ha ribaltato l’assoluzione dello scorso anno tutto è cambiato. Ciò che è successo deve essere un messaggio di speranza per tutte quelle persone che ancora subiscono un abuso. Anche se pensano che sia molto difficile, perché la persona da denunciare è molto potente e ha molti strumenti, esiste la possibilità di avere giustizia. Questo è uno scenario al quale quasi non ero preparata, perché avevo quasi perso speranza e fiducia nella giustizia. Anche se oggi il mio caso ha ottenuto giustizia, non è così nella maggior parte dei casi. Deve essere comunque un messaggio di speranza per tutte le persone vittime di abusi”

Chi è Juan Darthes

Juan Darthés è, all’anagrafe, Juan Rafael Pacífico Dabul, ed è nato a San Paolo, in Brasile, il 28 ottobre 1964. Ha iniziato a recitare nei primi anni Ottanta in diverse telenovelas. Tra le produzioni di maggio successo ricordiamo “Camino al amor“, “Dulce amor” e il teen drama “Patito Feo“, da noi tradotto con “Il mondo di Patty”.

Insieme alla carriera di attore ha portato avanti anche quella di cantante e ha inciso il suo primo disco nel 1998, “Soledades” che ha ottenuto una candidatura al Premio Gardel per il miglior lavoro di genere tango. Negli anni ha inciso 9 album, inclusi quelli pubblicati con i brani della colonna sonora della serie tv “Il mondo di Patty”.

Ha inciso un pezzo che ha avuto un buon riscontro a livello internazionale insieme al cantante spagnolo molto celebre in Europa e Latinoamerica Sergio Dalma. Il brano si intitolava “El Mundo“.