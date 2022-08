Tutto pronto per la seconda data di Jovanotti a Vasto, in provincia di Chieti, per il Jova Beach Tour, dopo il primo appuntamento di ieri. Sabato 20 agosto 2022, il cantante si esibirà sul Lungomare Duca degli Abruzzi. A seguire potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto, dalle informazioni sugli ospiti alla scaletta delle canzoni.

Jovanotti, Vasto, 20 agosto 2022, ospiti

Gli ospiti del Jova Beach Party non vengono annunciati prima ma salgono, a sorpresa, sul palco, per raggiungere Jovanotti. Questa sera potremmo rivedere, molto probabilmente, gli stessi artisti che hanno scaldato i migliaia di fan accorsi a Vasto nella data di ieri. Dopo il duo Merk & Kremont, sono arrivati Gianni Morandi e Achille Lauro. Se Gianni Morandi ha confermato la sua presenzia via Facebook, Achille Lauro non potrà esserci poiché stasera è previsto un suo concerto a Civitavecchia. Nelle settimane scorse, si erano esibiti anche Renato Zero, Fedez e Giuliano Sangiorgi.

Jovanotti, Vasto, 20 agosto 2022, anticipazioni scaletta

Non esiste una scaletta ufficiale dei concerti di Jovanotti poiché, come sottolineato dallo stesso artista, ogni data deve essere unica e speciale. Molto è legato anche ai duetti con i colleghi che saliranno sul palco del Jova Beach Party. I brani, però, interpretati da Jovanotti -che sarà in concerto dalle 20.30 circa- sono questi:

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

Jovanotti, Vasto, 20 agosto 2022, parcheggi

I parcheggi destinati al pubblico del Jova Beach Party sono tutti a pagamento e sono i seguenti:

Parcheggi zona Nordi: Zona Industriale Punta Penna /Punta Aderci . Ex Campo volo (zona Incoronata). Parco Moscato Via del Porto. Parcheggi zona Sud: Zona industriale di San Salvo Contrada Piane S. Angelo

Navette: Saranno a disposizione n. 37 bus navette che garantiranno gratuitamente il collegamento da via Crispi con Vasto Marina, Stazione Vasto-San Salvo, aree di parcheggio.

Sono disponibili navette gratuite che collegheranno Vasto con Vasto Marina da Via Crispi fino a Via Donizetti, nei pressi della rotonda all’incrocio tra Via Istonia e la Statale 16. Saranno attive dalle 8 di mattina alle 4 di notte.