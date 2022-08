Jovanotti si esibirà a Vasto Marina, in concerto, venerdì 19 agosto 2022, con una nuova tappa del “Jova Beach Party”. Il cantautore continua ad intrattenere i fan con il suo festival sulle spiagge italiane, con l’ultimo previsto per il 10 settembre 2022 a Bresso. Sarà l’occasione per ascoltare i grandi successi dell’artista e per assistere a duetti a sorpresa con gli ospiti invitati sul palco. A seguire potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta delle canzoni.

Jovanotti, Vasto Marina, 19 agosto 2022, Biglietti

Ecco tutte le disponibilità sui biglietti per il concerto di Jovanotti a Vasto Marina, in calendario il 19 agosto 2022.

I prezzi per i posti ancora liberi per il Jova Beach Party partono da 65 euro per il posto unico fino ai 345 euro della Terrazza Intel. Ecco cosa include: Un accesso ad una postazione esclusiva e sopraelevata, posizionata nelle vicinanze del Main Stage con vista privilegiata e libero accesso al PIT e a tutta l’area, 1 pass nominativo personalizzato, 2 free drink in terrazza;, Servizio di accoglienza dedicato con possibilità di contattare telefonicamente l’incaricato in caso di necessità, Un posto AUTO riservato all’interno del parcheggio più vicino alla location dell’evento esclusivamente acquistando INTERO – PASS AUTO (acquisto minimo 4 BIGLIETTI per ciascun cliente) e inviando la richiesta a [email protected] Oppure 1 posto MOTO con servizio deposito caschi gratuito riservato all’interno del parcheggio più vicino alla location dell’evento esclusivamente acquistando INTERO – PASS MOTO (acquisto minimo 2 BIGLIETTI per ciascun cliente) e inviando la richiesta a [email protected] Tutti coloro che acquisteranno il settore Terrazza INTEL a partire dalle ore 12.00 dell’11 luglio 2022, riceveranno il biglietto digitalmente oppure tramite [email protected], in base alla modalità scelta in fase di acquisto. Sarà possibile ritirare all’ingresso della terrazza i pass e i free drink.

Disponibili anche biglietti PIT (con libero accesso sotto il palco) a 99 euro. Infine sono ancora liberi biglietti per il posto unico a 65 euro. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Jovanotti, Vasto Marina, 19 agosto 2022, Ospiti e scaletta concerto

Non esiste una vera e propria scaletta ufficiale di Jovanotti. Il cantante ha volontariamente optato per una serie di canzoni e con un ordine di esibizioni differente per ogni tappa del Jova Beach Party, proprio per rendere unica e speciale la tappa live. Qui sotto, a seguire, i brani interpretati nei concerti.

Molto varia e dipende anche dagli ospiti delle singole date, mai annunciati ma a sorpresa sul palco. Nelle settimane scorse si sono esibiti Gianni Morandi, Renato Zero e Giuliano Sangiorgi.

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te