Jovanotti, I love you baby è il nuovo singolo (Testo e Video)

I love you baby è il nuovo singolo di Jovanotti, disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 21 marzo, nella nuova versione che vede Sixpm alla produzione.

I love you baby, infatti, è una canzone contenuta nell’EP La Primavera, pubblicato da Jovanotti lo scorso dicembre, nel quale è presente, oltre al singolo omonimo, anche il singolo Il Boom.

Dal 21 marzo, il singolo è entrato anche in rotazione radiofonica.

Il nuovo singolo arriva a pochi mesi di distanza dall’inizio del Jova Beach Party 2022, in partenza il 2 luglio a Lignano Sabbiadoro. Il primo sold out riguarda la data di Marina di Ravenna, in programma il prossimo 9 luglio. Sono vicini anche i sold out della precitata data di Lignano Sabbiadoro e delle date di Barletta (30 luglio) e Viareggio (3 settembre).

Jovanotti – I love you baby: significato canzone

Nella nuova versione prodotta da Sixpm, I love you baby si presenta come una “serenata rock ‘n roll”, con sonorità blues e latine, dove Jovanotti, nel testo, invita una persona a non pensare ai problemi e al comportamento della gente, dedicandole un semplice “I love you baby”, citando, presumibilmente, Can’t take my eyes off of you di Gloria Gaynor.

Jovanotti – I love you baby: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Jovanotti – I love you baby: testo

I giorni passano lenti

Se li conti uno per volta aspettando una svolta, baby

Bisogna che non ci pensi

Non guardare cosa fa l’altra gente, non lo sa, credi

Pare che di questi tempi

Tutti cercano di dare una colpa per spiegare

Cosa succede alle loro menti

Che si intrecciano a pensare, non riescono a volare.

Senti, c’è una canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice

Qualcosa come.

I love you, baby,

Più chiaro di così non c’era

I love you baby,

Lo canterò per te stasera

Domani e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi.

La tua bellezza è potente

Ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente

Le cose accadono sempre

Sulla strada per Damasco penso subito

Non è un incidente, sai com’è, dipende

Sul pacchetto delle Camel qualcuno non ci vede un bel niente

A te io affido i miei istinti

Soprattutto perché so quanto ami gli animali.

Senti, quella canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice

Qualcosa come.

I love you, baby,

Più chiaro di così non c’era

I love you, baby,

Lo canterò per te stasera

Domani e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi.

Meno male che esisti

Che sennò ti avrei dovuto inventare da zero

Come fanno gli artisti

E invece sei qua, sei vera,

Che ti posso toccare, baciare, abbracciare

Amarti e litigare.

I love you, baby,

Più chiaro di così non c’era

I love you, baby,

Lo canterò per te stasera

Per sempre e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi

I love you, baby

I love you, baby

I love you, baby.