Glimpse Of Us è il singolo di Joji, artista, producer e youtuber nato in Giappone, da padre australiano e madre giapponese, e ormai stabilitosi negli Stati Uniti.

Con questa ballad, Joji è riuscito a conquistare la vetta della Global Chart di Spotify. La canzone sta diventando virale anche su TikTok e ha superato in pochi giorni i 40 milioni di streaming. Grazie a Glimpse Of Us, il cantante è riuscito ad entrare per la prima volta nella top ten della Billboard Hot 100.

Il video che accompagna il brano è stato diretto da Dan Streit.

La carriera esclusivamente musicale di Joji è iniziata nel 2017, anno di pubblicazione dell’EP, In Tongues. L’anno dopo, il cantante ha pubblicato l’album Ballads 1 mentre nel 2020, ha pubblicato il secondo album, Nectar.

Joji, Glimpse Of Us: significato canzone

Il testo della canzone tratta di una relazione ormai finita. Il protagonista sta vivendo una nuova relazione ma non riesce a provare le emozioni che provava nella sua precedente storia.

Joji, Glimpse Of Us: ascolta la canzone

Clicca qui per vedere il video ufficiale del singolo.

Joji, Glimpse Of Us: testo

She’d take the world off my shoulders

If it was ever hard to move

She’d turn the rain to a rainbow

When I was living in the blue

Why then, if she’s so perfect

Do I still wish that it was you?

Perfect don’t mean that it’s workin’

So what can I do?

When you’re out of sight

In my mind.

‘Cause sometimes I look in her eyes

And that’s where I find a glimpse of us

And I try to fall for her touch

But I’m thinkin’ of the way it was

Said I’m fine and said I moved on

I’m only here passing time in her arms

Hopin’ I’ll find a glimpse of us.

Tell me he savors your glory

Does he laugh the way I did?

Is this a part of your story?

One that I had never lived

Maybe one day, you’ll feel lonely

And in his eyes, you’ll get a glimpse

Maybe you’ll start slippin’ slowly and find me again.

When you’re out of sight

In my mind.

‘Cause sometimes I look in her eyes

And that’s where I find a glimpse of us

And I try to fall for her touch

But I’m thinkin’ of the way it was

Said I’m fine and said I moved on

I’m only here passing time in her arms

Hopin’ I’ll find a glimpse of us.

‘Cause sometimes I look in her eyes

And that’s where I find a glimpse of us

And I try to fall for her touch

But I’m thinkin’ of the way it was

Said I’m fine and said I moved on

I’m only here passing time in her arms

Hopin’ I’ll find a glimpse of us.

Joji, Glimpse Of Us: traduzione

Lei mi toglierebbe il mondo dalle spalle

Se mai fosse difficile muoversi

Lei trasformerebbe la pioggia in un arcobaleno

Quando vivevo nella tristezza

Perché allora, se lei è così perfetta

Vorrei ancora che fossi tu?

Perfetto non significa che sta funzionando

Allora cosa posso fare?

Quando non sei visibile

Nella mia mente.

Perché a volte la guardo negli occhi

Ed è lì che trovo un barlume di noi

E cerco di innamorarmi del suo contatto

Ma sto pensando a com’era

Ho detto che sto bene e ho detto che sono andato avanti

Sono qui solo per passare il tempo tra le sue braccia

Spero di trovare un barlume di noi.

Dimmi che lui assapora il tuo splendore

Ride come facevo io?

Fa parte della tua storia?

Uno che non avevo mai vissuto

Forse un giorno ti sentirai sola

E nei suoi occhi, avrai un barlume

Forse inizierai a scivolare lentamente e mi ritroverai.

Quando non sei visibile

Nella mia mente.

Perché a volte la guardo negli occhi

Ed è lì che trovo un barlume di noi

E cerco di innamorarmi del suo contatto

Ma sto pensando a com’era

Ho detto che sto bene e ho detto che sono andato avanti

Sono qui solo per passare il tempo tra le sue braccia

Spero di trovare un barlume di noi.

Perché a volte la guardo negli occhi

Ed è lì che trovo un barlume di noi

E cerco di innamorarmi del suo contatto

Ma sto pensando a com’era

Ho detto che sto bene e ho detto che sono andato avanti

Sono qui solo per passare il tempo tra le sue braccia

Spero di trovare un barlume di noi.