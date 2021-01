L’insediamento di Joe Biden si terrà il prossimo 20 gennaio alle 18, ora italiana, mentre a Washington sono le 12. La cerimonia nella quale Biden presta giuramento come 46° Presidente degli Stati Uniti d’America sarà trasmessa in diretta tv negli Stati Uniti e anche in Italia.

Per l’occasione, come riportato anche dai colleghi di TvBlog, gli occhi saranno puntati sull’evento che dovrà affrontare due importanti emergenze. Se la prima è ovviamente legata all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, la seconda riguarda la temuta reazione dei fan estremisti dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, soprattutto dopo l’attacco a Capitol Hill che ha reso sgomento il mondo intero.

In quella giornata, ci sarà ospite anche Lady Gaga, da sempre una delle più grandi sostenitrici del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Dal primo minuto, la cantautrice si è sempre esposta in prima persona per sostenere Joe Biden, senza lesinare critiche nei confronti dell’operato di Donald Trump negli anni della sua Presidenza. Adesso, la cantante è stata confermata -come annunciato da Yahoo News– come ospite della giornata dedicata all’insediamento del Presidente.

Il comitato inaugurale di Biden-Harris ha confermato a Variety che Gaga è a bordo per eseguire “The Star Spangled Banner” durante la cerimonia del giuramento, che in genere inizia intorno alle 11:30 ET sul fronte ovest del Campidoglio degli Stati Uniti. Durante la cerimonia si esibiranno Jennifer Lopez; Andrea Hall, un vigile del fuoco in carriera, guiderà il Pledge of Allegiance; Amanda Gorman, la prima poeta nazionale giovanile laureata in assoluto (e nativa di Los Angeles), reciterà una poesia; un’invocazione sarà pronunciata da Padre Leo O’Donovan, e una benedizione dal Reverendo Dr. Silvester Beaman, entrambi amici di lunga data della famiglia Biden.

Si parla, inoltre della presenza di Demi Lovato nella scaletta di questa giornata storica. Anche lei si è sempre dichiarata a sostegno di Joe Biden.