Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati e, secondo quanto riportato da Page Six, la motivazione sarebbe collegata allo scandalo di Madison LeCroy, star di “Southern Charm”.

Tutto sarebbe nato a gennaio 2021 quando, durante la reunion del reality, sono nate accuse roventi di infedeltà che coinvolgevano una “ex star della MLB” e membro del cast di successo, Madison LeCroy.

La donna aveva poi rivelato di aver fatto FaceTiming con Rodriguez, il compagno di Jennifer Lopez, ma ha anche insistito sul fatto che non si erano incontrati di persona.

“Non ha mai tradito fisicamente la sua fidanzata con me. Non voglio niente di male per la sua famiglia, o per la mia. Siamo decisamente innocenti in questo”