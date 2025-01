L’aggiornatissimo e affidabile TMZ ha aggiunto dettagli alla fine della storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Quello che sembrava un amore in grado di resistere al tempo e agli anni di lontananza, purtroppo vedrà la parola “fine” nel mese di febbraio. Secondo quanto riportato dal sito americano di gossip, Ben e Jennifer hanno definito i dettagli del loro divorzio e tra un mese e mezzo metteranno ufficialmente termine al loro matrimonio.

Anche a livello economico, avrebbero stabilito accordi di divisione equa e personale dei propri beni. Ognuno se ne va con ciò che ha acquisito individualmente durante il matrimonio. I soldi guadagnati da Ben dai suoi vari progetti cinematografici sono suoi e lo stesso vale per ciò che J Lo ha guadagnato durante il loro matrimonio durato 2 anni. Inoltre nessuno dei due dovrà mantenere l’ex compagno/a.

In base alle indiscrezioni, non confermate dai diretti interessati, avrebbero anche raggiunto un accordo sulla casa da 61 milioni di dollari che hanno acquistato, ma i termini sono riservati. È sul mercato, ma finora non c’è nessuna offerta in vista.

TMZ ha pubblicato la notizia che Ben e Jen NON avevano un accordo prematrimoniale. In genere, ciò significherebbe che metterebbero tutto in un piatto che hanno acquisito durante il matrimonio e lo dividerebbero al 50/50. Inoltre J Lo lascia il cognome Affleck e tornerà a essere semplicemente Jennifer Lynn Lopez.

Sarebbe stata proprio quest’ultima, la Lopez, a chiedere il divorzio da Ben ad agosto del 2024 ma ora sembra che le cose siano state sistemate, a distanza di soli 5 mesi. La data nella quale sarà ufficializzato il divorzio della coppia dovrebbe essere quella del 20 febbraio 2025,

La coppia era convolata a nozze il 16 luglio 2022 in Georgia, dopo essersi fidanzati nei mesi precedenti. Molti anni prima, nel 2022, Lopez e Affleck si erano già fidanzati. Erano stati ribattezzati i “Bennifer” ed erano costantemente sotto i riflettori. Dovevano sposarsi nel settembre 2003, ma hanno rinviato il matrimonio pochi giorni prima della cerimonia. Poco dopo i due hanno annullato il fidanzamento nel gennaio 2004. Poi il nuovo incontro e sembrava arrivato il lieto fine. E invece, ecco il divorzio.