Il 18 febbraio sarà il compleanno di J-Hope. I fan dei BTS hanno perfettamente idea di chi sto parlando, idem i seguaci del fenomeno del K-Pop, sempre più influente e ascoltato in tutto il mondo. Su Twitter è già pronto l’hashtag #HappyBirthdayHoseok. Infatti, J-Hope è lo pseudonimo di Jung Ho-seok, nato nel 1994. E “Ha detto ti amo” è trend topic proprio per un breve video dove il cantante, rivolto alla telecamera, dice proprio “Ti amo“, in italiano.

E i fan sottolineano quanto accaduto, rendendo virale questa clip, condivisa già migliaia e migliaia di volte. Mesi fa, un simile video, avevo creato divisione tra i fan italiani e quelli spagnoli. Era un “Ti amo” o un “Te amo”. In questo caso -perché portarsi avanti con fa mai male- la frase è stata subito sottolineato, a scanso di ogni equivoco.

HOBI HA DETTO TI AMO E OGGI VINCIAMO NOI 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/KZmStw6Odg — eva⁷ HOBI DAY (@flowerfornam) February 17, 2022

Il membro dei BTS J-Hope, inoltre, ha condiviso le foto dei suoi primi regali di compleanno del collega Jin, poco prima dell’occasione speciale. Mercoledì, J-Hope ha dato un’occhiata alle sue storie su Instagram e ha anche scritto messaggi per il membro “più anziano del gruppo. Nella prima foto, una scatola di dolci è stata vista accanto a una scatola di fragole. Condividendolo, J-Hope dei BTS ha scritto su Instagram, “Ti amo Jin hyung (fratello maggiore).” Ha anche aggiunto un’emoji a forma di cuore e ha taggato Jin.

J-Hope alias Jung Ho-seok festeggerà il suo compleanno il 18 febbraio. È nato nel 1994 a Gwangju, in Corea del Sud. Prima del suo compleanno, J-Hope ha condiviso diversi post su Instagram con la sua città natale. Nelle immagini, un’opera d’arte con il suo nome, sono stati visti anche murales delle canzoni del gruppo tra cui Butter e Chicken Noodle Soup di J-Hope. Ha anche condiviso una foto del suo cucciolo e ha scritto “Città natale”.

Ma anche i milioni di fan sparsi per il mondo non stanno con le mani in mano. Infatti hanno iniziato a prepararsi per il compleanno facendo donazioni a suo nome, creando opere d’arte originali e installando cartelloni pubblicitari su larga scala. I preparativi degli ARMY, popolarmente conosciuti come “progetti di compleanno”, includono splendidi allestimenti in luoghi pubblici