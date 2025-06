J-Ax, chi è la sua bellissima compagna: ex modella

J- Ax è tra gli artisti di maggiore successo del panorama musicale italiano. E’ autore di diverse hit e vanta collaborazioni di prestigio che hanno alimentato la sua popolarità, come quella con Fedez. Ha debuttato molto giovane e ha saputo adeguarsi ai cambiamenti musicali degli ultimi anni, rivelandosi un cantate eclettico e versatile. Inoltre si è prestato anche ad esperienze televisive dove ha testato le sue diverse potenzialità artistiche. Della sua vita privata non si conosce molto, anche i suoi profili social non sono ricchi di immagini che lo ritraggono lontano dalle scene e questo conferma come, nonostante la popolarità conquistata, si sia impegnato a tutelare la sua privacy.

Il cantante è sposato dal 2007 ha un bambino, Nicolas, arrivato dieci anni dopo le nozze. J-Ax è un papà attento e premuroso e ha dedicato al figlio una ballata bellissima: Tutto tua madre. Nicolas è arrivato dopo molto tempo e a quanto pare per il cantante e la consorte diventare genitori non è stato un percorso facile. Ma chi è la moglie di J-Ax? E cosa fa nella vita? Di lei si conoscono davvero pochi dettagli, difficilmente appare accanto al rapper e tanto meno si è mostrata ad eventi. Non ama i riflettori e ci tiene a tutelare il suo privato.

Sono pochi gli scatti diffusi in rete che ritraggono i due vip insieme. I due tuttavia si amano molto, sono una coppia solida e determinata a proteggere la famiglia. In particolare desiderano che il figlio Nicolas abbia una vita normale e non cresca sotto i riflettori, e a quanto pare ci stanno riuscendo. La moglie del rapper non è italiana, è un’ex modella statunitense arrivata nel Bel Paese per motivi di lavoro. Si chiama Elaina Cocker ed una donna molto bella.

Chi è Elaina Coker, moglie di J-Ax

Su Elaina Coker non ci sono molte notizie. E’ un’ex modella americana che si è subito innamorata dell’Italia. Per caso ha conosciuto J-Ax e qualche anno dopo hanno deciso di sposarsi: una scelta che ad oggi si è rivelata azzeccata. Colori scuri, corpo statuario. Elaina non ama particolarmente la vita mondana e per questo che di lei si conosce veramente poco.

Anche le nozze si sono svolte in segreto e in rete non ci sono scatti dell’evento. Questo anche perché il rapper non ha mai amato la sovrapposizione mediatica. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, J-Ax ha parlato della compagna: “Io e mia moglie siamo due sopravvissuti ad uno stile di vita estremo e specialmente io, prima di avere un figlio, devo avere una stabilità psicologica tale da riuscire a mollare J-Ax e la sua vita.”

Il primo incontro di Elaina Coker e J- Ax

Classe 1977, Elaina Coker è arrivata in Italia per conquistare il mondo della moda. Ed è proprio a Milano, ad una cena di amici, ha conosciuto J- Ax che è rimasto conquistato da lei. Era il 2004 e per il rapper è stato una sorta di colpo di fulmine: “Ho cominciato a uscire solo per vederla”. In quel periodo il rapper aveva diversi problemi di dipendenza dalle droghe, ed è grazie all’arrivo nella sua vita della modella che è riuscito a superare il momento difficile.

I due non sono mai stati protagonisti del gossip e ci tengono molto al loro quotidiano, tanto che non amano particolarmente i riflettori. Per anticipare i paparazzi e evitare speculazioni sulla gravidanza della moglie, J- Ax ha annunciato la dolce attesa sui social. Oggi Elaina è fotografa di moda di professione con un account Instagram che conta più di 13 mila followers.