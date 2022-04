Sfera Ebbasta: Italiano è il nuovo EP con RVSSIAN

Italiano è il titolo del nuovo progetto discografico di Sfera Ebbasta, un EP composto da 5 tracce realizzato con RVSSIAN, producer giamaicano noto per aver collaborato con artisti del calibro di Sean Paul, Shaggy, Dizzee Rascal, Vybz Kartel e lo stesso Sfera Ebbasta.

L’EP sarà disponibile a partire dal prossimo 6 maggio. Italiano è già disponibile per quanto riguarda il pre-order e il pre-save.

Per 3 delle tracce che compongono il progetto, il trapper di Cinisello Balsamo ha collaborato anche con Fivio Foreign, rapper di Brooklyn, esponente della drill negli Stati Uniti, Myke Towers, rapper proveniente da Porto Rico, e BIA, rapper e cantante statunitense nota soprattutto per il singolo Whole Lotta Money, brano diventato virale grazie a TikTok e remixato con la partecipazione di Nicky Minaj.

Di seguito, trovate la tracklist di Italiano.

Sfera Ebbasta & RVSSIAN – Italiano: tracklist

1. Italiano Anthem

2. Mamma Mia

3. Easy (feat. Fivio Foreign)

4. Sola (feat. Myke Towers)

5. X6 (feat. BIA)

Sfera Ebbasta & RVSSIAN: le precedenti collaborazioni

Come scritto in apertura, non è la prima volta che Sfera Ebbasta collabora con RVSSIAN.

La prima collaborazione risale al 2018, con il singolo Pablo, diventato il primo estratto della riedizione di Rockstar, l’acclamato terzo album del trapper, uscito ad inizio 2018.

La seconda collaborazione con il producer giamaicano, invece, è avvenuta con il singolo successivo, Happy Birthday, sempre inserito nella riedizione di Rockstar.

Sia Pablo che Happy Birthday sono state certificate doppio Disco di Platino dalla FIMI. Il singolo Happy Birthday ha anche raggiunto la vetta della classifica Fimi riguardante i singoli.