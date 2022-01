Io vivrò (senza te) è una delle canzoni più famose del repertorio di Lucio Battisti.

Pubblicata nel 1968 con il 45 giri La mia canzone per Maria/Io vivrò (senza te), la canzone è contenuta nel primo album omonimo del cantante di Poggio Bustone e nel terzo album, Emozioni, pubblicato nel 1970.

I primi a pubblicare Io vivrò (senza te), però, furono i The Rokes, sempre nel 1968, nel 45 giri Lascia l’ultimo ballo per me/Io vivrò senza te.

Negli anni a seguire, una cover della canzone è stata pubblicata anche da Mina (contenuta negli album live Del mio meglio e Dalla Bussola) e da Marcella Bella (contenuta nell’LP, Tu non hai la più pallida idea dell’amore).

Lucio Battisti, Io vivrò (senza te): autori e significato canzone

Io vivrò (senza te) è indubbiamente uno dei brani più conosciuti tra quelli prodotti dal sodalizio Battisti/Mogol.

Per quanto riguarda i testi, è una delle canzoni più struggenti di Battisti nella quale l’artista canta l’incapacità di andare avanti con la propria vita dopo la fine di una storia d’amore a causa della quale non si può fare altro che soffrire e piangere.

Che non si muore per amore

È una gran bella verità

Perciò dolcissimo mio amore

Ecco quello

Quello che da domani mi accadrà.

Io vivrò

Senza te

Anche se ancora non so

Come io vivrò

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì, qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò.

Piangerò

Sì, io piangerò.

E se ritorni nella mente

Basta pensare che non ci sei

Che sto soffrendo inutilmente

Perché so, io lo so

Io so che non tornerai.

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì, qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò.

Piangerò

Sì, io piangerò

Io piangerò.

Di Io vivrò (senza te), non esiste un video ufficiale. Sul web, però, è reperibile un’esibizione dal vivo, voce e pianoforte, di Lucio Battisti.