Io sto bene è un brano dei CCCP – Fedeli alla linea. Sono stati un gruppo punk rock italiano, artisticamente nati nel 1982.

Si sono definiti una band di “musica melodica emiliana” e di “punk filosovietico”. Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti hanno dato vita alla nascita del gruppo.

La formazione completa vedeva Danilo Fatur, Giovanni Lindo Ferretti, Annarella Giudici e Massimo Zamboni. Sono durati fino al 1990.

CCCP – Fedeli alla linea, Io sto bene, significato canzone

La canzone, citando il termine della qualità, fa un elenco di sensazioni e passioni assenti, in una sorta di limbo emotivo (“Io sto bene, io sto male, io non so dove stare, Io sto bene, io sto male, io non so cosa fare, Non studio, non lavoro, non guardo la tv, Non vado al cinema, non faccio sport”)

CCCP – Fedeli alla linea, Io sto bene, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare la canzone “Io sto bene”, in streaming

CCCP – Fedeli alla linea, Io sto bene, testo canzone

È una questione di qualità

È una questione di qualità, è una questione di qualità

O una formalità, non ricordo più bene, una formalità

È una questione di qualità

È una questione di qualità, è una questione di qualità

O una formalità, non ricordo più bene, una formalità

Come decidere di radersi i capelli

Di eliminare il caffè o le sigarette

Di farla finita con qualcuno o qualcosa

Una formalità, una formalità, una formalità

O una questione di qualità

Io sto bene, io sto male, io non so dove stare

Io sto bene, io sto male, io non so cosa fare

Non studio, non lavoro, non guardo la tv

Non vado al cinema, non faccio sport

Non studio, non lavoro, non guardo la tv

Non vado al cinema, non faccio sport

È una questione di qualità

È una questione di qualità, è una questione di qualità

O una formalità, non ricordo più bene, una formalità

Come decidere di radersi i capelli

Di eliminare il caffè o le sigarette

Di farla finita con qualcuno o qualcosa

Una formalità, una formalità, una formalità

O una questione di qualità

Io sto bene, io sto male, io sto bene, io sto male

Io sto bene, io sto male, ma è una formalità

Una formalità, una formalità, una formalità, una formalità

Una formalità, una formalità