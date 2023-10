Intervallo è un brano di Emma presente nel suo album “Souvenir“, disponibile dal 13 ottobre 2023. A seguire testo e significato, ascolta la canzone.

La canzone racconta l’interruzione, l’intervallo di una storia d’amore dove si racconta come lei sia al centro di un sentimento che sta subendo un contraccolpo. Non è finita, forse, ma il finale sembra chiaro a tutti e due. Lui sembra conoscerla, anticipare le sue mosse e lei continua ad immaginarlo, a vederlo sempre far parte della sua vita e del suo quotidiano.

Non sei così lontano, sei dall’altra parte

Lì, proprio dietro l’angolo

E tra tutti i miei gesti io lo so che esisti, sì

Proprio come esisto io

In questa voce che si spezza

In una punta di amarezza

In questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza

Ma tu sei nelle mie parole

Nel silenzio del dolore

In questa casa mezza vuota che però

Ha sempre il tuo odore

E lo so da me che adesso tu sei già arrivato

Mentre io sono qui, neanche a metà strada

E per raggiungerti ho finito tutto il fiato

Ma tu non mi hai aspettato

E capivo il tuo umore dal rumore dei tuoi passi

Da quanto erano pesanti e distanti gli uni dagli altri

Grido forte il tuo nome sottovoce quando mi manchi

Questo film è tutto nostro

Il finale posso ancora immaginarlo

Siamo solamente usciti all’intervallo

Sei quell’ombra che mi ferma i piedi

Quando voglio andarmene

E non serve neanche che lo spieghi

Un battito di palpebre

E lo so da me che adesso tu sei già arrivato

Mentre io sono qui, neanche a metà strada

E per raggiungerti ho finito tutto il fiato

E capivo il tuo umore dal rumore dei tuoi passi

Da quanto erano pesanti e distanti gli uni dagli altri

Grido forte il tuo nome sottovoce quando mi manchi

Questo film è tutto nostro

Il finale posso ancora immaginarlo

Siamo solamente usciti all’intervallo

Rientreremo e sarà buio un po’ in ritardo

Ruberemo forse il posto a qualcun altro

Questo film è tutto nostro

Il finale posso ancora immaginarlo

Siamo solamente usciti all’intervallo

Ora non so dove vado di preciso

O forse non m’importa

Ma mi piace immaginarti col sorriso

Che mi aspetti sulla porta