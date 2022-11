Insieme a te non ci sto più è una canzone incisa da Caterina Caselli nel 1968 ed è composta da Paolo Conte con il testo di Vito Pallavicini. Il brano è stato un immediato successo e ha raggiunto i primi posti nelle classifiche Fimi dei pezzi di maggior successo. Negli anni è diventato un classico della canzone italiana ed è stata al centro di numerose cover, con le firme di Ornella Vanoni, Franco Battiato, Claudio Baglioni, Elisa, Gianna Nannini e Giusy Ferreri. Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo.

Insieme a te non ci sto più, Ascolta la canzone, significato e video

La canzone è un addio verso chi non ha saputo stare accanto a chi nutre un amore assoluto. Non ha avuto tenerezza, comprensione ed è finalmente arrivato il momento di pensare a se stessi e dire ufficialmente addio all’altra persona. “Arrivederci amore ciao”.

Caterina Caselli, Insieme a te non ci sto più, Testo canzone

Insieme a te non ci sto più

Guardo le nuvole lassù

Cercavo in te

Le tenerezze che non ho

La comprensione che non so

Trovare in questo mondo stupido

Quella persona non sei più

Quella persona non sei tu

Finisce qua

Chi se ne va che male fa?

Io trascino negli occhi

Dei torrenti di acqua chiara

Dove io berrò

Io cerco boschi per me

E vallate col sole

Più caldo di te

Insieme a te non ci sto più

Guardo le nuvole lassù

E quando andrò

Devi sorridermi se puoi

Non sarà facile ma sai

Si muore un po per poter vivere

Arrivederci amore ciao

Le nubi sono già più in là

Finisce qua

Chi se ne va che male fa?

E quando andrò

Devi sorridermi se puoi

Non sarà facile ma sai

Si muore un po per poter vivere

Arrivederci amore ciao

Le nubi sono già più in là

Arrivederci amore ciao

Le nubi sono già più in là

Finisce qua-a-a-a

Arrivederci amore ciao

Arrivederci amore

Ciao