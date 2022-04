Innamorato di te, Tony Colombo: testo, video e significato della canzone

E’ tra i brani in tendenza nella sezione Musica di Youtube, ‘Innamorato di te’, il nuovo singolo di Tony Colombo, uno degli artisti più apprezzati della scena neomelodica. Il brano è scritto dallo stesso cantautore assieme a Luca Barbato.

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto il video ufficiale della canzone.

Lievt o russett

Già sta vocc e bell

Proprij comm piac a me

Sciuoglt e capelli

Togli i tacchi a spillo

Vien ca vicin a me

Comm è bell a sta accussi

Facenn ammor senza mai rummi

Continuamente

I e te pe semp

Innamorato di te

Si o ben mi chiu carnal

Innamorato di te

Tu si na cosa special

E vot sta gelusij

C ven a fa cumpagni

E c fa sta appiccecat

Ma chist ammor e chiu fort

Chiu fort p nuij

Innamorato di te

Ch bella storia carnal

Tutt a nuttat accussi

O cor tuoj

N’copp o mi

8 del mattino

Quale cappuccino

Vogl natu poc e te

Chiamerò a lavoro

Troverò una scusa

I song malat e te

Stu sorris ca m fai

M fa capi ca si cuntent assaj

I e te p semp

Continuament

Innamorato di te

Si o ben mi chiu carnal

Innamorato di te

Tu si na cosa special

E vot sta gelusij

C ven a fa cumpagni

E c fa sta appiccecat

Ma chist ammor e chiu fort

Chiu fort p nuij

Innamorato di te

Ch bella storia carnal

Tutt a nuttat accussi

O cor tuoij

Ncopp o mi