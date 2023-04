Innamorato è una canzone di Blanco presente nel suo ultimo disco, che prende il titolo proprio dallo stesso brano. Scritta e prodotta da Michelangelo (con la partecipazione di Blanco come co-autore), potete ascoltare la canzone a seguire, insieme al relativo testo e significato.

Blanco, Innamorato, Testo canzone

Ti devi ancora preparare e poi truccare

Perché ci tieni anche a abbinare i colori al mare

E io preparo da mangiare ma è da buttare

Perché tanto lo vuoi comprare e litigare

E il vento ti secca le labbra

Sporca i capelli con la sabbia

A far l’amore su una Panda

Ti cola il trucco sulla guancia

Resta come sei tu

Perfetta nel contesto

Sotto un cielo aperto

Non c’è niente di più bello

Innamorato

Di un tramonto che ogni sera poi si spegne dietro un campo

E io poi ci piango, oh

Innamorato

Delle sere che ogni notte poi ci spiano dall’alto

Mentre noi cantiamo in balcone a Vescovato

Innamorato

Tu-tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu

Ho bisogno di stare da solo, oh

Mi piace quando sei semplice

Mi porti le emozioni all’apice

Ma se io poi lo dico poi non lo fai più

E ti nascondi dietro la vestaglia blu

Respiro nell’aria magia, una melodia

E l’allegria di averti mia è una fobia

Qualche bugia detta a me stesso

Innamorato

Di un tramonto che ogni sera poi si spegne dietro un campo

E io poi ci piango, oh

Innamorato

Delle sere che ogni notte poi ci spiano dall’alto

Mentre noi cantiamo in balcone a Vescovato

Innamorato

Tu-tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu

Ho bisogno di stare da solo, oh

Blanco, Innamorato, Significato canzone

La canzone inizia con immagini di comune quotidianità, tra il pranzo da comprare per andare al mare insieme e lei che si trucca, impegnata a voler riprendere i colori del luogo. Il vento della spiaggia, la sabbia e far l’amore su una Panda, momenti di passione e complicità. Poi la richiesta, l’appello a restare esattamente com’è. Blanco canta di essere innamorato (del tramonto, delle sere che fanno da cornice al tempo che trascorrono insieme). Apprezza la sua semplicità, il nascondersi dietro una vestaglia blu, fino al bisogno di poter e voler stare anche solo.

Blanco è fidanzato con Martina Valdes, ballerina, nata nel 2001.

Blanco, Innamorato, Ascolta la canzone

Potete ascoltare “Innamorato” in streaming, a seguire. Cliccando qui, invece, il visual video del brano.