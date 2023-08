Emma torna con un nuovo singolo, Iniziamo dalla fine, disponibile in radio, streaming e download digitale dal 1 settembre 2023. Si tratta del primo brano che anticipa l’uscita del suo prossimo disco di inediti, Souvenir, in uscita in autunno. Non è ancora stata svelata la data ufficiale del rilascio.

Ecco le parole di Emma via social:

Questa è la copertina del mio nuovo album. Si chiama SOUVENIR e non vedo l’ora che sia tutto vostro… non posso ancora dirvi la data esatta ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è il 10 novembre… da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell’anno).

Questo venerdì esce INIZIAMO DALLA FINE il mio nuovo singolo. L’inizio di un nuovo bellissimo viaggio insieme. Vi voglio bene PEZZIE 🧩

Questa è la copertina del mio nuovo album. Si chiama SOUVENIR e non vedo l'ora che sia tutto vostro… non posso ancora… Posted by Emma Marrone on Monday, August 28, 2023

Vi terremo aggiornati con audio, testo e significato di “Iniziamo dalla fine”, in radio dal 1 settembre 2023.

Emma Marrone, In Da Club 2023

Per vivere in maniera esclusiva questo capitolo musicale della sua carriera, Emma ha scelto di presentare al suo pubblico il nuovo disco con numerosi appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini musicali in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni del nuovo disco, Souvenir.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e Clappit a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 30 agosto. E proprio nella stessa giornata, la cantante ha aggiunto ulteriori tappe, via Instagram, a Roma, Milano e Torino. Qui sotto il calendario aggiornato:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12, 13 e 15 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26, 27 e 29 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 , 3 e 5 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE