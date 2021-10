Nella puntata del daytime di oggi, 7 ottobre, di Amici 2021, si è parlato del malessere di Christian e Mattia che si considerano ingiustamente mandati in sfida dai compagnia per un provvedimento disciplinare legato al disordine.

Maria De Filippi è intervenuta in collegamento:

“Capisco che vi dispiace e tutto, che non è il problema della sfida… Christian, se ti senti ingiustamente accusato di essere quello che non fa nulla, puoi dirlo…”

“Ho sempre pulito il mio piatto, tranne ieri. Passare per quello che non fa niente, mi dà fastidio. Anche per rispetto ai miei genitori che vedono questa cosa. Non ce la faccio. La tabella l’ho sempre rispettata! Allora a cosa serve?” si lamenta il ballerino, rispondendo alla conduttrice.

Alex replica:

“Nella mia testa, voi avete fatto solo di meno. Non ho mai detto che non avete fatto niente. Per quanto ho visto, credo solo che facciate meno di altri”

Mattia concorda con Christian: “Se non faccio di più come Nicol ma il mio lo faccio, questo non lo ritengo giusto. Quello che ci siamo detti l’abbiamo fatto. Secondo noi, passeremo per quelli sporchi, che non puliscono. Più del concetto della sfida…”

Nicol ribadisce di non aver fatto nessun nome nel votare chi mandare in sfida domenica ad Amici 2021.

“Ognuno di voi ha un proprio letto, armadio e delle parti in comune. Siete in 17. Si tratta di dividere tra di voi le parti in comune, niente di più” ha consigliato Maria, tornando a comunicare con i ragazzi.

Inder incontra Anna Pettinelli. Nascono scintille:

“Non sono per niente contenta. Non voglio riprendere la gente. Vorrei che fossi attento a quello che succede qua dentro. Inder: cellulare 17 infrazioni. Hai guardato il cellulare oltre la mezz’ora concessa per i fatti suoi. Ritardi: 4. A lezione, appuntamenti. La cosa che mi fa diventare un animale è: lezioni saltate, 2. Non lo sapevi? Non avevi orario? Avevi gente che ti aspetta. A quell’ora a cui sei destinato, stai levando tempo a chi è venuto qui per imparare! Io posso usare la sostituzione! Io lo possa fare. E al posto tuo entra chi ha più voglia“.

Inder assicura di avere voglia. Ma la Pettinelli è furiosa:

“Non mi devi prendere per il cul*. Posso discutere su quello che vuoi ma sulla disciplina non transigo!”

L’insegnante si fa portare il cellulare di Inder: