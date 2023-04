Aja Volkman, moglie di Dan Reynolds, ha chiesto ufficialmente il divorzio dal leader degli Imagine Dragons. E la donna, poco dopo, ha ammesso la difficoltà di questa sua azione, finita sotto osservazione agli occhi del mondo intero.

Volkman e Reynolds hanno annunciato la loro rottura a settembre del 2022 e lei ha chiesto, martedì, lo scioglimento del loro matrimonio. In una lunga dichiarazione su Instagram condivisa nelle scorse ore, Aja Volkman ha riconosciuto di aver “segnato una transizione piuttosto importante nelle nostre vite” il giorno prima e che questa fase della sua vita è stata difficile.

“Navigare in uno spazio pubblico mentre affrontiamo tutte le cose che abbiamo passato quest’anno è stato difficile sia per Dan che per me. Non c’è nulla da dire sull’equità di ciò perché entrambi abbiamo scelto di essere su un palcoscenico come percorso professionale, quindi sicuramente viene da sé. Tuttavia, non ho mai parlato dei dettagli del nostro matrimonio o separazione o divorzio. Non ho intenzione di farlo. Penso che il mio non aver detto nulla al riguardo abbia portato le persone a trarre conclusioni che semplicemente non sono reali. Ovviamente nessuno immagina mai di fallire in qualcosa quando iniziano qualcosa. Combattiamo come dannati e facciamo del nostro meglio per avere un risultato positivo. La vita è davvero selvaggia”

Si sono sposati nel 2011 e hanno avuto la loro prima crisi nel 2018. Poi, dopo una iniziale rottura del 2021, la crisi definitiva nel 2022. A settembre 2022, Dan Reynolds aveva commentato, su Twitter:

“Sono rattristato nel dire che dopo molti anni belli insieme, io e Aja ci siamo separati. Essere grandi genitori per i nostri figli è la nostra priorità numero uno. Grazie per averci sempre sostenuto con amore e cura per tutti questi anni”.

Da quando ha annunciato la loro separazione, Dan Reynolds degli Imagine Dragons è stato avvistato più volte con l’attrice Minka Kelly e i tabloid parlano di una relazione tra i due.