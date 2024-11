La scaletta delle canzoni del “Il Volo Tutti per Uno” in onda su Canale 5 sabato 30 novembre 2024 in replica (dopo la messa in onda a maggio)

Stasera su Canale 5 andrà in onda la prima puntata de “Il Volo – Tutti per uno”, replica della serata trasmessa dall’Arena di Verona.

Il trio è stato protagonista di tre serate speciali in onda su Canale 5, nel maggio scorso. Gli ospiti della prima puntata de “Il Volo – Tutti per uno” andato in onda martedì 14 maggio 2024 sono Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei e Giorgio Panariello. Il Volo – Tutti per Uno è prodotto da FriendsTv e la regia è affidata a Luigi Antonini.

La prima serata sarà condotta da Il Volo con la partecipazione straordinaria di Giorgia.

Il trio ha festeggiato i 15 anni di carriera prima di imbarcarsi in un tour mondiale nei live all’Arena di Verona registrati il 9, 11 e 12 maggio scorsi (e da stasera nuovamente in replica su Canale 5 dopo la sospensione, per questa settimana, del Grande Fratello).

La scaletta includerà i più grandi successi de Il Volo che hanno caratterizzato la loro carriera, esplosa anche grazie alla vittoria al Festival di Sanremo con “Grande amore”. Non mancheranno, ovviamente, anche i pezzi più recenti presenti nel loro disco di inediti “Ad astra”, uscito il 29 marzo 2024.

Inoltre previsti duetti e collaborazioni con tutti gli artisti ospiti che saliranno sul palco e con i quali interpreteranno le loro canzoni più famose in una rivisitazione del brano.

La scaletta de Il Volo Tutti per Uno, puntata 30 novembre 2024 (in replica)

Mille giorni di te e di me (con Baglioni)

Avrai (con Baglioni)

Questo piccolo grande amore (con Baglioni)

Strada facendo (con Baglioni)

Capolavoro

Ti sento

Rocketman

Miserere

Se telefonando

Il cielo in una stanza

Stupendo fino a qui (con Amoroso)

La donna cannone (con De Gregori)

Il tempo di morire

Grande amore

Chiamami ancora amore (con Vecchioni)

Resta resta cù mme

Nessun dorma

Life is beautiful

Il mondo

Lei

Always on my mind

Anima fragile (con Curreri)

Granada

Se

Creep (con Mara Sattei)

La canzone dell’amore perduto

E poi

Ad astra