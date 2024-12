Seconda serata de “Il Volo – Tutti per uno” in replica su Canale 5 in prima serata, sabato 7 dicembre 2024: la scaletta delle canzoni e ospiti

Secondo appuntamento (in replica) con “Il Volo – Tutti per uno”, in onda stasera, 7 dicembre 2024, su Canale 5, in prima serata. In prima visione tv è stato trasmesso il 21 maggio scorso.

Nella seconda puntata sono ospiti Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello.

Dopo Giorgia all’esordio, in questo appuntamento ci sarà la partecipazione straordinaria di Federica Panicucci.

La scaletta includerà i più grandi successi della musica italiana reinterpretati dal Trio e che portano in giro per il mondo, caratterizzando la loro carriera, esplosa anche grazie alla vittoria al Festival di Sanremo con “Grande amore”. Non mancheranno, ovviamente, anche i pezzi più recenti presenti nel loro disco di inediti “Ad astra”, uscito il 29 marzo 2024.

Inoltre previsti duetti e collaborazioni con tutti gli artisti ospiti che saliranno sul palco e con i quali interpreteranno le loro canzoni più famose in una rivisitazione del brano.

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione insieme all’arrivo degli ospiti sul palco dell’Arena di Verona.

La scaletta delle canz0ni de Il Volo – Tutti per uno, seconda serata (replica)

Ecco la scaletta del concerto de Il Volo, in replica stasera su Canale 5 dalle 21.20 circa.

Un amore così grande

Meravigliosa creatura (con Gianna Nannini)

Sei nell’anima (con Gianna Nannini)

Bello e impossibile (con Gianna Nannini)

Un’estate italiana (con Gianna Nannini)

Almeno tu nell’universo

Mattinata

The power of love

La vita

Tu (con Umberto Tozzi)

Libiamo ne’ lieti calici (con Nina Solodovnikova)

Eleanor Rigby

Capolavoro

L’immensità

Solo per te (con Giuliano Sangiorgi)

Donna amante mia (con Umberto Tozzi)

Le tasche piene di sassi (con Enrico Nigiotti)

Ancora

Nel blu dipinto di blu

Saturno e Venere (con Irama)

Nelle tue mani

Say something (con Clara)

La notte

Io voglio te (Gianna Nannini)

Wicked Game (con i Santi Francesi)

Nessun dorma

Frammenti di universo