Sabato 2 luglio 2022, su Rai 1, in prima serata, andrà in onda “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone“, replica del concerto evento trasmesso più di un anno da, il 5 giugno 2022. Si è trattato del primo concerto in diretta televisiva di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che, non solo hanno celebrato il Maestro, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, ma presentato la serata con la loro conduzione. L’orchestra è diretta dal Maestro Marcello Rota.

Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, ospiti

Insieme a Il Volo numerosi ospiti: la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli.

Da sempre Il Volo è legato al Maestro, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film “C’era una volta in America” e “Malèna”. Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato “E più ti penso”, come tributo a una delle più grandi eccellenze italiane, patrimonio culturale di tutto il mondo, e gli ha dedicato l’intenso brano “Your Love” sul palco del Settantunesimo Festival di Sanremo.

“IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE” è un progetto di Michele Torpedine ed è prodotto da Friends & Partners e MT Opera & Blues in collaborazione con Arena di Verona Srl.

Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto del Il Volo, in onda -in replica- sabato 2 luglio 2022, su Rai 1.

L’estasi dell’oro

Your Love

Il Volo

Nessun dorma

Se telefonando…

Il mondo

Quando finisce un amore

Se

Metti una sera a cena

‘O sole mio

Grande amore

Here’s To You

E più ti penso

Your Song

No puede ser

Listen

Nella fantasia

Nel blu, dipinto di blu

Un amore così grande

My Way

I colori dell’amore

Libiamo ne’ lieti calici

