Ospiti a Domenica In, Il Volo ha parlato del successo e ha smentito le voci di uno scioglimento, spiegando come sia Ignazio l’equilibrio di tutto

Dopo aver interpretato “Capolavoro“, il brano presentato al Festival di Sanremo 2024, Il Volo si è raccontato nel salotto televisivo di “Domenica In“. Un pezzo autobiografico?

“Noi siamo molto orgogliosi di questo nuovo brano, rappresenta un ponte. Sentivamo la necessità di tornare con una canzone nuova che raccontasse come siamo cambiati in quindici anni di carriera” ha raccontato Gianluca Ginoble. Concorda Ignazio Boschetto:

“Non ci mancano cose che non abbiamo vissuto nell’adolescenza proprio perché non le abbiamo vissute”

A 13 anni, col professore di spagnolo cantava “Granada” proprio perché non sapeva la lingua spagnola, ai tempi. E con quello riusciva a prendere 9. Dopo una clip riassuntiva degli incontri del trio con Mara Venier, Boschetto ha confermato il matrimonio imminente:

“Sì, sì, è vero, mi sposo” ha ammesso, senza però rivelare la data delle nozze. Ad accompagnarlo a scegliere l’anello è stato Piero Barone.

Mara Venire parla con loro delle voci e indiscrezioni sul loro scioglimento:

“Litighiamo sempre! Noi adesso siamo insieme ma siamo sciolti! Per dare notizie, oggi, si sa. Molta gente ci ha fermato per strada dicendo “Non vi separate, non vi separate!”. Durante la settimana di Sanremo stavamo facendo delle interviste. In ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene l’equilibrio ed è Ignazio. Io è Piero siamo gli opposti, come la sinistra e la destra ” ha raccontato Gianluca.

“Si parlava della serata delle cover e lui dice “Possiamo dimostrare che possiamo essere altro” e ho detto “Se vuoi essere altro, fallo, parla per te”. Ma da 15 anni non abbiamo un cognome, “Il volo” è un’entità” ha spiegato Piero Barone.

“Abbiamo un messaggio da mandare e vogliamo costruire il nostro repertorio oltre ai brani che interpretiamo. Uscirà il disco di inediti, 15 brani, intitolato Ad Astra” ha aggiunto Gianluca Ginoble.

“La più grande soddisfazione, il vero sentimento della felicità lo si prova dopo un percorso abbastanza impegnativo. Senza sacrificio o impegno che senso ha raggiungere l’obiettivo?” ha chiosato Piero Barone. “Siamo circondati da cifre, quando sento nominare cifre e numeri enormi, mi fa paura, se si cresce pensando solo al denaro siamo perduti”.

Con i primi soldi guadagnati cosa hanno fatto? Ignazio ha comprato un pianoforte, una macchina per i genitori:

“Siamo tre famiglia abituati a vivere con la normalità”.

Piero Barone ha aiutato le persone più vicine a lui: “Siamo cresciuti senza il fenomeno dell’egoismo”. Infine, Gianluca svela:

“Avere una casa al mare è stato il sogno, vivo al mare, quello”