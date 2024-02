Il Volo si è raccontato in un servizio de “La vita in diretta” parlando del loro ritorno al Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro“. Così parlano del loro ritorno sul palco del Teatro Ariston:

Di cosa parla il brano?

“Racconta come vediamo oggi il sentimento, lo raccontiamo al nostro pubblico, chi ci segue da 15 anni e chi non ci ha mai ascoltati. Mettersi in gioco è una delle cose più belle che ci sia, ci fa sentire vivi. Siamo nati qui, ha un sapore diverso”