Il Volo sarà in gara al Festival di Sanremo 2024? Il trio, ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile durante “W l’Italia”, ha raccontato in diretta in radiovisione “Tutti per uno”, i sei speciali appuntamenti al Teatro Arcimboldi Milano. E ha risposto alla domanda su un loro possibile ritorno in gara sul palco del Teatro Ariston:

“Siamo nati all’Ariston nel 2009, siamo tornati nel 2015 con ‘Grande Amore’, nel 2019 con ‘Musica che resta’, e poi chissà, vedremo“

C’è molta attesa e curiosità per il cast di quella che potrebbe essere davvero l’ultimo Festival condotto da Amadeus, per il quinto anno consecutivo.

Parlando dei concerti al Teatro degli Arcimboldi, Gianluca Ginoble de Il Volo specifica:

“Siamo stati spesso chiamati i ‘Tre Tenori’, ma questa definizione non è del tutto corretta. Lo spettacolo è nato per mostrare che siamo tre cantanti diversi, ognuno di noi con una personalità artistica ben definita. Cerchiamo quindi di mostrare le nostre personalità più eclettiche. Questi concerti nascono dal desiderio di portare in teatro lo spettacolo che abbiamo realizzato qualche mese fa all’Arena di Verona, ‘Tutti per uno’ è un concept in cui ognuno di noi può esprimere il proprio lato artistico più personale. Non avevamo mai cantato nei teatri italiani e abbiamo fatto base fissa al Teatro Arcimboldi”

E a settembre Il Volo partirà in tour in Europa:

“Stiamo per festeggiare 15 anni di carriera, un traguardo importante. Avere successo è difficile, ma mantenerlo è ancora più difficile. Abbiamo vinto il Festival di Sanremo otto anni fa, e da allora la musica è cambiata. Abbiamo la fortuna di avere un repertorio che ci permette di variare, ma il nostro obiettivo è costruire un repertorio solo nostro. Singolarmente ci piace fare anche altre cose. Dopo 15 anni ci piacerebbe che le persone capissero che c’è molto altro. Questo spettacolo è la risposta a ciò che cerchiamo di spiegare da sempre. Siamo tre voci e un’anima, e lo dimostriamo sul palco. Il Volo è tutto questo. Il nostro repertorio è dinamico e ampio”