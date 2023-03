Il Volo ospiti a Michelle Impossible & Friends (video)

Il gruppo de Il Volo è stato ospite nella seconda puntata di Michelle Impossible & Friends.

Il loro debutto è stato in programma condotto da Michelle Hunziker nella tv tedesca. E hanno calcato i palchi internazionali:

“Non ci conoscevamo, ci siamo incontrati nel 2009, conviviamo da ormai 14 anni” ha raccontato Piero Barone. Il momento in cui si sono incontrati lo ricordano benissimo:

“Ritrovarsi nel momento giusto al posto giusto, ci sono tantissimi talenti in tutto il mondo. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci in un programma televisivo per bambini e ci hanno messo insieme” ha ricordato Ignazio Boschetto, parlando dell’esperienza di “Ti lascio una canzone”.

“C’è questa similitudine fortissima, la musica ti permette di esprimere quello che hai dentro, tutte le angosce, le emozioni che si vivono” conferma Gianluca Ginoble.

La vittoria de Il Volo a Sanremo con Grande Amore:

“In Italia venivamo a fare solo le vacanze e non riuscivamo a digerire di poter cantare solo all’estero. Cantare per i tuoi conterranei è bellissimo. Con il brano Grande Amore….”

Gianluca e Ignazio non erano convinti del pezzo quando l’hanno ascoltato la prima volta (“Non era arrivato la prima volta”). Piero, invece, era rimasto immediatamente colpito dalla canzone, dal primo provino arrivato in studio.

“Eravamo in un grande evento a New York, nel 2016/167. Ignazio è andato a dormire, io e Piero abbiamo passato una bella serata con Lady Gaga” svela Gianluca Ginoble.

Ignazio racconta di non esserci stato, in quell’occasione, perché era in un periodo in cui si faceva molte domande (“Se stava facendo le cose giuste, se era il momento giusto…”).

“Vado sul tapis roulant a correre… Ero in America. Guardo il polpaccio di questa signora e aveva il mio autografo sul polpaccio” ricorda Piero Barone, parlando di momenti curiosi della loro carriera.

Se fosse stato solista, Ignazio avrebbe scelto la musica pop/R&B (“Anche nei concerti mi piace cantare brani portati al successo dalle donne”). E proprio lui ha cantato “Almeno tu nell’universo“.

Piero, invece, ha sempre amato la lirica (“Mi è stata trasmessa dai miei familiari, prima di conoscere loro il progetto era di iscrivermi a Conservatorio e diventare un tenore”). Successivamente ha interpretato “E lucevan le stelle“.